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طبي يستعرض ونظيره التركي واقع التعاون الثنائي في المجالين القضائي والمؤسساتي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 فيفري 2024 17:44     الفئـة : الجـزائـر
طبي يستعرض ونظيره التركي واقع التعاون الثنائي في المجالين القضائي والمؤسساتي

الجزائر- التقى وزير العدل حافظ الأختام, السيد عبد الرشيد طبي, اليوم الأربعاء, في أول يوم من زيارته إلى تركيا, نظيره التركي, السيد يلماز تونش, حيث تناول اللقاء واقع التعاون بين البلدين في المجالين القضائي والمؤسساتي وسبل تعزيزها, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و أوضح البيان أن السيد طبي "وفي اليوم الأول من زيارته الرسمية إلى جمهورية تركيا, التقى بوزير العدل التركي السيد يلماز تونش", مشيرا إلى أن الطرفين تطرقا خلال اللقاء الذي حضره سفير الجزائر بأنقرة, السيد عمار بلاني, إلى "واقع التعاون بين البلدين في المجال القضائي والمؤسساتي وسبل تعزيزه".

كما زار وزير العدل حافظ الأختام بالمناسبة, "أكاديمية العدل التركية واطلع على التجربة التركية في مجال تكوين القضاة وتبادل وجهات النظر حول مناهج تعزيز التعاون في هذا الجانب الهام".

للإشارة, فإن المدرسة العليا للقضاء الجزائرية وأكاديمية العدل التركية تجمعهما مذكرة تفاهم موقعة بالجزائر بتاريخ 27 ديسمبر 2022.

و تضمن برنامج اليوم الأول من زيارة السيد طبي إلى تركيا --يضيف ذات المصدر-- محكمة النقض التركية, حيث "اطلع على سير العمل بهذه الهيئة القضائية العليا والتقى برئيسها الأول, السيد محمد أكارجا, وتبادل معه وجهات النظر حول تعزيز التعاون في مجال القضاء".

يقوم السيد طبي بزيارة إلى تركيا بناء على دعوة من نظيره التركي وذلك في إطار "تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين القضائي والمؤسساتي".

آخر تعديل على الأربعاء, 14 فيفري 2024 17:54
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طبي يستعرض ونظيره التركي واقع التعاون الثنائي في المجالين القضائي والمؤسساتي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 فيفري 2024 17:44     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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