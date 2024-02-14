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عطاف يستقبل بأديس أبابا وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الليبي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 فيفري 2024 17:30     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر- إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، يوم الأربعاء بأديس أبابا، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بدولة ليبيا الشقيقة، محمد عيسى، وذلك على هامش أشغال الدورة العادية ال44 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و تناول اللقاء - حسب البيان - "إستعراض علاقات الأخوة المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين, وكذا التشاور والتنسيق البيني حول أبرز المسائل المدرجة على جدول أعمال المجلس التنفيذي".

آخر تعديل على الأربعاء, 14 فيفري 2024 17:34
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عطاف يستقبل بأديس أبابا وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الليبي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 فيفري 2024 17:30     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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