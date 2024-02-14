عطاف يؤكد إلتزام الجزائر بمشاركة تجاربها وتبادل خبراتها مع الدول الإفريقية للنهوض بقطاع التربية والتعليم -

الرابطة الثانية: مباريات قوية مع عودة المنافسة إلى الواجهة -

الرابطة الاولى: مولودية الجزائر- شباب قسنطينة قمة الجولة -

تذمر المغرب من زيارة دي ميستورا الى جنوب إفريقيا يؤكد انعدام إرادة سياسية لديه من أجل حل القضية الصحراوية -

ملتقى وطني قريبا حول الذاكرة و إشكالية كتابة التاريخ الوطني -

عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيره السيراليوني -

طبي يستعرض ونظيره التركي واقع التعاون الثنائي في المجالين القضائي والمؤسساتي -

عطاف يتلقى إتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي -

عطاف يستقبل بأديس أبابا وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الليبي -

أدرار: وزير المجاهدين يشرف برقان على إحياء الذكرى ال 64 للتفجيرات النووية الفرنسية بالجنوب الجزائري -

الجزائر اعتمدت مقاربة استباقية و وقائية لمواجهة مخاطر الكوارث الكبرى -

افتتاح الطبعة ال18 للصالون الدولي لصناعة الأدوية في الجزائر -

عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيره النيجيري -

هزة أرضية بشدة 5ر4 درجات على سلم ريشتر بولاية معسكر -

عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيره من جنوب السودان -

الاحتلال الصهيوني يواصل حربه ضد الحقيقة للتغطية على جرائمه في قطاع غزة -

قمة منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر: ضمان الظروف المثالية لإنجاح الحدث -

وزير الاتصال يحث من تلمسان على ضرورة تحسين اداء مراكز البث الاذاعي والتلفزي -

التأكيد على التأمينات الفلاحية كأداة لاستدامة الاستثمارات -