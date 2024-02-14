واستعرض الطرفان -يضيف البيان- "واقع العلاقات بين البلدين وبحثا سبل تعزيزها في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة. كما أكدا على أهمية تبادل الدعم وتنسيق المواقف بمختلف المحافل الدولية والإقليمية".
عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيره البورندي
أدرج يـوم : الأربعاء, 14 فيفري 2024 15:36 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, اليوم الأربعاء بأديس أبابا, محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون من اجل التنمية بجمهورية بورندي, ألبير شينجيرو, وذلك على هامش أشغال الدورة العادية ال44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي, وفق بيان للوزارة.
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