Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيره البورندي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 فيفري 2024 15:36     الفئـة : الجـزائـر
عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيره البورندي

الجزائر - أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, اليوم الأربعاء بأديس أبابا, محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون من اجل التنمية بجمهورية بورندي, ألبير شينجيرو, وذلك على هامش أشغال الدورة العادية ال44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي, وفق بيان للوزارة.

واستعرض الطرفان -يضيف البيان- "واقع العلاقات بين البلدين وبحثا سبل تعزيزها في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة. كما أكدا على أهمية تبادل الدعم وتنسيق المواقف بمختلف المحافل الدولية والإقليمية".

آخر تعديل على الأربعاء, 14 فيفري 2024 16:14
كلـمات مفتـاحيــة :
عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيره البورندي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 فيفري 2024 15:36     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.14

العدوان على غزة: منظمة الصحة العالمية "قلقة" من الأحداث في مجمع ناصر الطبي

24.02.14

زيتوني يستقبل وفدا برلمانيا تركيا

24.02.14

دراجات/طواف رواندا 2024: الجزائر حاضرة بخمسة دراجين

24.02.14

دور الرياضيين خلال الثورة التحريرية: إلتزام في كفاح الجزائر التحرري

24.02.14

أدرار: وزير المجاهدين يشرف برقان على إحياء الذكرى ال 64 للتفجيرات النووية الفرنسية…

24.02.14

الجزائر اعتمدت مقاربة استباقية و وقائية لمواجهة مخاطر الكوارث الكبرى

الأكثــر قـراءة

24.02.12

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا تقييميا للوكالة الفضائية الجزائرية

24.02.12

رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الموريتاني

24.02.12

مجلس الأمة يشارك ببغداد في أشغال الدورة ال33 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي

24.02.12

اجتماع الحكومة: دراسة عروض تخص عدة قطاعات

24.02.12

مقرمان في زيارة لتركيا لترؤس الدورة الأولى للمشاورات السياسية الجزائرية-التركية

24.02.12

وفاة الرئيس الشيلي السابق: قوجيل يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة الشيلي