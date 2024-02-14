وإضافة إلى مناقشة المسائل المدرجة على جدول أعمال المجلس, تبادل الطرفان -حسب البيان- "الرؤى ووجهات النظر حول تطورات الأوضاع بمنطقة الساحل الصحراوي وشددا على أهمية ترقية الحلول السلمية من أجل تسوية الأزمات والنزاعات".
عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيره النيجيري
أدرج يـوم : الأربعاء, 14 فيفري 2024 15:33 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, اليوم الاربعاء بأديس أبابا, محادثات ثنائية مع نظيره من جمهورية نيجيريا الاتحادية, يوسف ميتاما توغار, على هامش أشغال الدورة العادية ال44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي, حسب ما افاد به بيان للوزارة.
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