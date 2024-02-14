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عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيره من جنوب السودان

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 فيفري 2024 15:26     الفئـة : الجـزائـر
عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيره من جنوب السودان

الجزائر- أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, اليوم الأربعاء بأديس أبابا, محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان, جيمس بيتيا مورغان, وذلك على هامش أشغال الدورة العادية ال44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي, حسب ما جاء في بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن اللقاء "شكل فرصة لبحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتأكيد التزام الجزائر الثابت بدعم استتباب الأمن وتعزيز الاستقرار في جمهورية جنوب السودان, سواء من موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن الأممي, أو من خلال عضويتها في لجنة الاتحاد الإفريقي المؤقتة رفيعة المستوى المكلفة بجنوب السودان (لجنة الخمسة - C5)".

آخر تعديل على الأربعاء, 14 فيفري 2024 15:43
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عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيره من جنوب السودان
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 فيفري 2024 15:26     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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