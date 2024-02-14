وزير الاتصال يحث من تلمسان على ضرورة تحسين اداء مراكز البث الاذاعي والتلفزي

تلمسان - أكد وزير الاتصال, محمد لعقاب, اليوم الأربعاء بولاية تلمسان, على ضرورة تحسين أداء مراكز البث الإذاعي والتلفزي وتحقيق "تغطية شاملة" كفيلة "بضمان وصول الصوت الاذاعي والصورة التلفزيونية لكافة الموطنين".

ودعا الوزير, لدى معاينته لمركز البث الإذاعي والتلفزي بجبل الناظور ببلدية تيرني بني هديل, في إطار اليوم الثاني من زيارة عمل الى الولاية, إلى تحسين وتطوير أداء مثل هذه المراكز من خلال التخطيط "لتحقيق تغطية شاملة خاصة بمناطق تداخل أمواج البث وضمان وصول الصوت الإذاعي والصورة التلفزيونية لكل مواطن مع ضمان خدمات مستمرة وذات جودة".

وأسدى السيد لعقاب تعليمات لمسؤولي هذا المركز التابع للمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي بإعداد تقرير مفصل عن هذه المنشأة وأجهزة الإرسال يتم فيه تحديد كل الاحتياجات الضرورية بدقة كالعقار المخصص للتوسعة وانجاز المشاريع ذات الصلة وكذا الموارد البشرية من مهندسين ومستخدمين.

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وأشار في هذا الصدد إلى أنه لضمان خدمات ذات جودة لا بد من مضاعفة عدد المستخدمين بهذا المركز وكذا المعدات التقنية خاصة وأن الحكومة مستعدة لمرافقة هذا المسعى.

للتذكير فقد شملت زيارة وزير الاتصال إلى ولاية تلمسان, التي دامت يومين, اشرافه أمس على افتتاح ندوة فكرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة الذي أختير له شعار "مائة عام من التربية و التعليم و الترفيه", فضلا عن زيارته لمقر إذاعة تلمسان الجهوية ونادي الصحفي الصغير بدار الشباب "الإخوة بربار" ببلدية منصورة.