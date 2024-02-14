Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزير الاتصال يحث من تلمسان على ضرورة تحسين اداء مراكز البث الاذاعي والتلفزي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 فيفري 2024 14:56     الفئـة : الجـزائـر
وزير الاتصال يحث من تلمسان على ضرورة تحسين اداء مراكز البث الاذاعي والتلفزي

تلمسان - أكد وزير الاتصال, محمد لعقاب, اليوم الأربعاء بولاية تلمسان, على ضرورة تحسين أداء مراكز البث الإذاعي والتلفزي وتحقيق "تغطية شاملة" كفيلة "بضمان وصول الصوت الاذاعي والصورة التلفزيونية لكافة الموطنين".

ودعا الوزير, لدى معاينته لمركز البث الإذاعي والتلفزي بجبل الناظور ببلدية تيرني بني هديل, في إطار اليوم الثاني من زيارة عمل الى الولاية, إلى تحسين وتطوير أداء مثل هذه المراكز من خلال التخطيط "لتحقيق تغطية شاملة خاصة بمناطق تداخل أمواج البث وضمان وصول الصوت الإذاعي والصورة التلفزيونية لكل مواطن مع ضمان خدمات مستمرة وذات جودة".

وأسدى السيد لعقاب تعليمات لمسؤولي هذا المركز التابع للمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي بإعداد تقرير مفصل عن هذه المنشأة وأجهزة الإرسال يتم فيه تحديد كل الاحتياجات الضرورية بدقة كالعقار المخصص للتوسعة وانجاز المشاريع ذات الصلة وكذا الموارد البشرية من مهندسين ومستخدمين.

اقرأ أيضا : وزير الاتصال يعلن عن آليات جديدة لتطوير البث الاذاعي

وأشار في هذا الصدد إلى أنه لضمان خدمات ذات جودة لا بد من مضاعفة عدد المستخدمين بهذا المركز وكذا المعدات التقنية خاصة وأن الحكومة مستعدة لمرافقة هذا المسعى.

للتذكير فقد شملت زيارة وزير الاتصال إلى ولاية تلمسان, التي دامت يومين, اشرافه أمس على افتتاح ندوة فكرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة الذي أختير له شعار "مائة عام من التربية و التعليم و الترفيه", فضلا عن زيارته لمقر إذاعة تلمسان الجهوية ونادي الصحفي الصغير بدار الشباب "الإخوة بربار" ببلدية منصورة.

آخر تعديل على الأربعاء, 14 فيفري 2024 16:14
كلـمات مفتـاحيــة :
وزير الاتصال يحث من تلمسان على ضرورة تحسين اداء مراكز البث الاذاعي والتلفزي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 فيفري 2024 14:56     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.14

العدوان على غزة: منظمة الصحة العالمية "قلقة" من الأحداث في مجمع ناصر الطبي

24.02.14

زيتوني يستقبل وفدا برلمانيا تركيا

24.02.14

دراجات/طواف رواندا 2024: الجزائر حاضرة بخمسة دراجين

24.02.14

دور الرياضيين خلال الثورة التحريرية: إلتزام في كفاح الجزائر التحرري

24.02.14

أدرار: وزير المجاهدين يشرف برقان على إحياء الذكرى ال 64 للتفجيرات النووية الفرنسية…

24.02.14

الجزائر اعتمدت مقاربة استباقية و وقائية لمواجهة مخاطر الكوارث الكبرى

الأكثــر قـراءة

24.02.12

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا تقييميا للوكالة الفضائية الجزائرية

24.02.12

رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الموريتاني

24.02.12

مجلس الأمة يشارك ببغداد في أشغال الدورة ال33 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي

24.02.12

اجتماع الحكومة: دراسة عروض تخص عدة قطاعات

24.02.12

مقرمان في زيارة لتركيا لترؤس الدورة الأولى للمشاورات السياسية الجزائرية-التركية

24.02.12

وفاة الرئيس الشيلي السابق: قوجيل يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة الشيلي