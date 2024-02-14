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الذكرى ال70 لثورة الفاتح نوفمبر: تمديد فترة استقبال مشاريع تصميم الشارة المخلدة إلى 5 مارس المقبل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 فيفري 2024 13:51     الفئـة : الجـزائـر
الذكرى ال70 لثورة الفاتح نوفمبر: تمديد فترة استقبال مشاريع تصميم الشارة المخلدة إلى 5 مارس المقبل

الجزائر - أعلنت وزارة المجاهدين و ذوي الحقوق، اليوم الأربعاء في بيان لها، عن تمديد إلى غاية 5 مارس المقبل، فترة استقبال مشاريع تصميم الشارة المخلدة للذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وجاء في بيان الوزارة: '' في إطار المسابقة الوطنية التي تم اطلاقها في 16 يناير المنصرم والموجهة للشباب الجزائري في الداخل والخارج والمؤسسات الناشئة و وكالات الاتصال المختصة، تم تحديد آخر أجل لاستقبال المشاريع الخاصة بتصميم الشارة المخلدة للذكرى ال70 لعيد الثورة التحريرية المجيدة (1 نوفمبر 1954-1 نوفمبر 2024) بيوم الثلاثاء 5 مارس 2024''.

آخر تعديل على الأربعاء, 14 فيفري 2024 14:05
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الذكرى ال70 لثورة الفاتح نوفمبر: تمديد فترة استقبال مشاريع تصميم الشارة المخلدة إلى 5 مارس المقبل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 فيفري 2024 13:51     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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