وجاء في بيان الوزارة: '' في إطار المسابقة الوطنية التي تم اطلاقها في 16 يناير المنصرم والموجهة للشباب الجزائري في الداخل والخارج والمؤسسات الناشئة و وكالات الاتصال المختصة، تم تحديد آخر أجل لاستقبال المشاريع الخاصة بتصميم الشارة المخلدة للذكرى ال70 لعيد الثورة التحريرية المجيدة (1 نوفمبر 1954-1 نوفمبر 2024) بيوم الثلاثاء 5 مارس 2024''.
الذكرى ال70 لثورة الفاتح نوفمبر: تمديد فترة استقبال مشاريع تصميم الشارة المخلدة إلى 5 مارس المقبل
أدرج يـوم : الأربعاء, 14 فيفري 2024 13:51 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - أعلنت وزارة المجاهدين و ذوي الحقوق، اليوم الأربعاء في بيان لها، عن تمديد إلى غاية 5 مارس المقبل، فترة استقبال مشاريع تصميم الشارة المخلدة للذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.
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