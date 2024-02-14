الذكرى ال70 لثورة الفاتح نوفمبر: تمديد فترة استقبال مشاريع تصميم الشارة المخلدة إلى 5 مارس المقبل

أديس أبابا: افتتاح أشغال الدورة العادية ال44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي -

إرهابيان يسلمان نفسيهما وتوقيف آخر بالناحية العسكرية السادسة -

قمة منتدى الدول المصدرة للغاز: ندوة تكوينية لفائدة الصحفيين حول مكانة الغاز في العلاقات الدولية -

مجلس الأمة: جلسة علنية غدا الخميس لتوجيه أسئلة شفوية لأعضاء من الحكومة -

الحكم ب5 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير المنتدب السابق نسيم ضيافات -

السيد عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيره الموريتاني -

الصحراء الغربية: تنديد بمواصلة الاحتلال المغربي انتهاج سياسة الأرض المحروقة -

ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية يحظى باهتمام كبير من طرف السلطات العليا -

رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-الكونغو يستقبل من قبل رئيس الجمعية الوطنية الكونغولية -

الذكرى أل64 للتفجيرات النووية: السيد ربيقة يعطي إشارة انطلاق قافلة تضامنية لفائدة سكان رقان -

الأمم المتحدة: الجزائر تدعو إلى معالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي -

وزير الاتصال يؤكد بأن وسائل الإعلام أداة مرافقة و مساندة للمسؤولين في اتخاذ القرار -

العدوان على غزة: جنوب افريقيا تقدم طلبا عاجلا لمحكمة العدل للنظر في عملية برية صهيونية وشيكة في رفح -

قسنطينة : وزير الري يشرف على وضع حيز الخدمة لخزان مائي ببلدية ابن زياد -

الطريق السيار الإختراقي البويرة - تيزي وزو : دخول مقطع الجباحية – ذراع الميزان حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية -

طاقات متجددة: التأكيد على ضرورة إستعمال الإبتكار في تطوير القطاع -

موريتانيا: بنك الاتحاد الجزائري يفتتح وكالة تجارية جديدة بنواذيبو -

الرئاسة الدورية للاتحاد البرلماني العربي تؤول إلى الجزائر -

دراجات/الجائزة الكبرى ديدوش مراد : نجيب عسال وعبد الحميد شرحبيل يفوزان بالسباق ضد الساعة -