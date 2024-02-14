السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تنظم مائدة مستديرة مع ممثلي وزارتي الخارجية والعدل

الجزائر- تنظم السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي اليوم الأربعاء، مائدة مستديرة تستضيف ممثلي وزارتي الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والعدل، حسب ما أفاد به بيان لهذه الهيئة.

وأوضح ذات البيان أن هذا اللقاء الذي يأتي في اطار سلسلة الموائد المستديرة التي تديرها هذه السلطة يندرج ضمن "مسعى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في تسهيل مطابقة المسؤولين عن المعالجة للمعطيات مع احكام القانون الساري المفعول، ويخص في مرحلة اولى كافة القطاعات الوزارية ويشمل في مرحلة قادمة الهيئات الخاصة".