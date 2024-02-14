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السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تنظم مائدة مستديرة مع ممثلي وزارتي الخارجية والعدل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 فيفري 2024 13:39     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر- تنظم السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي اليوم الأربعاء، مائدة مستديرة تستضيف ممثلي وزارتي الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والعدل، حسب ما أفاد به بيان لهذه الهيئة.

وأوضح ذات البيان أن هذا اللقاء الذي يأتي في اطار سلسلة الموائد المستديرة التي تديرها هذه السلطة  يندرج ضمن "مسعى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في تسهيل مطابقة المسؤولين عن المعالجة للمعطيات مع احكام القانون الساري المفعول، ويخص في مرحلة اولى كافة القطاعات الوزارية ويشمل في مرحلة قادمة الهيئات الخاصة".

وأكد نفس المصدر أن السلطة "تحرص ضمن مهامها على مرافقة الهيئات العمومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بمعالجة المعطيات الشخصية بهدف ضمان حماية حقوق الأفراد أثناء معالجة معطياتهم" وكذا " تسريع وتيرة عملية تقديم التصاريح وطلبات الترخيص للمعالجات من جهة اخرى".

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السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تنظم مائدة مستديرة مع ممثلي وزارتي الخارجية والعدل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 فيفري 2024 13:39     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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