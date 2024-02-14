إرهابيان يسلمان نفسيهما وتوقيف آخر بالناحية العسكرية السادسة

الجزائر - سلم الإرهابيان "أ. طاهر" و"ت. سيد أحمد" نفسيهما للسلطات العسكرية، فيما تم توقيف الإرهابي المسمى "ك. أحمد"، وذلك بالناحية العسكرية السادسة، حسب حصيلة عملياتية لوحدات الجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 13 فبراير الجاري، أوردتها اليوم الأربعاء وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 13 فيفري 2024، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني".

وأشارت الحصيلة إلى أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لوحدات الجيش الوطني الشعبي، "سلم الإرهابيان المسميان +أ. طاهر+ و+ت. سيد أحمد+ نفسيهما للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزتهما مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، فيما تم توقيف الإرهابي المسمى +ك.أحمد+ بنفس الناحية العسكرية. الإرهابيون كانوا ينشطون ضمن جماعات إرهابية بالساحل".

وفي نفس السياق، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (22) عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات بالبلاد، "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (35) تاجر مخدرات منهم واحد (01) من جنسية مغربية تم القبض عليه ببشار وبحوزته (207) كيلوغرام من الكيف المعالج وسلاح (01) ناري. كما تم ضبط (138) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب بالإضافة إلى (82998) قرص مهلوس".

وفي ذات السياق، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من "تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام، (230) شخصا وضبطت (36) مركبة و(99) مولدا كهربائيا و(76) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب".

في حين تم "توقيف (30) شخصا آخر وضبط مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف و(10) بنادق صيد و(03) مسدسات آلية و(18311) لتر من الوقود و(33) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و(53) قنطار من مادة التبغ و(13836) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

من جهة أخرى، "تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (28) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (279) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني".