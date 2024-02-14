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الحكم ب5 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير المنتدب السابق نسيم ضيافات 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 فيفري 2024 11:52     الفئـة : الجـزائـر
الحكم ب5 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير المنتدب السابق نسيم ضيافات 

الجزائر - قضى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الأربعاء، بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 1 مليون دج غرامة في حق الوزير المنتدب السابق، نسيم ضيافات، بعد ثبوت إدانته بتهم تتعلق بتبديد المال العام واستغلال النفوذ والثراء غير المشروع.

كما أمر القطب بمصادرة الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للمدان و الزام 4 شركات تابعة له بدفع تعويضات تتراوح ما بين 7 ملايين دج و 600 الف دج لكل من الشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية "ألريم" والوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية و صندوق ضمان القروض و كذا الخزينة العمومية.

وأدانت المحكمة كذلك 16 متهما في نفس القضية بأحكام تراوحت ما بين 5 سنوات حبسا نافذا و سنة واحدة موقوفة النفاد من بينهم أفراد من عائلة المتهم الرئيسي نسيم ضيافات ومدير عام سابق للشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية فيما استفاد 21 متهما اخر من البراءة.

ووفقا للوقائع التي تضمنها قرار الإحالة، فقد تم إيداع نسيم ضيافات الحبس المؤقت بعد متابعته بتهم من بينها تبديد المال العام واستغلال النفوذ، لتمكين أفراد من عائلته من الاستفادة من مزايا سيما في شركة ألريم.

 

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الحكم ب5 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير المنتدب السابق نسيم ضيافات 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 فيفري 2024 11:52     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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