السيد عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيره الموريتاني

الجزائر - أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، اليوم الأربعاء بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع نظيره الموريتاني، السيد محمد سالم ولد مرزوك، وذلك قبيل انطلاق أشغال الدورة العادية ال44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، حسب ما جاء في بيان للوزارة.

وأفاد البيان أنه بهذه المناسبة، تشاور الطرفان حول "عديد المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس، مع التركيز بصفة خاصة على التنسيق البيني تجسيدا للتوجيهات التي تمخضت عن الاتصالات المباشرة بين قائدي البلدين الشقيقين، الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، لا سيما الاتصال الهاتفي الذي جمعهما منذ يومين".