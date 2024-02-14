رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-الكونغو يستقبل من قبل رئيس الجمعية الوطنية الكونغولية

الجزائر - أجرى رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-الكونغو، السيد بغداد بن عمارة والوفد المرافق له، يوم الثلاثاء بالعاصمة الكونغولية برازافيل، مقابلة مع رئيس الجمعية الوطنية الكونغولية، السيد إيزيدور مفوبا، حسب ما أفاد به، بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وجاء في البيان: "أجرى السيد بغداد بن عمارة، رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-الكونغو والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 بالعاصمة برازافيل، مقابلة مع رئيس الجمعية الوطنية الكونغولية، السيد إيزيدور مفوبا".

وخلال اللقاء أعرب رئيس الجمعية الوطنية الكونغولية عن "سعادته بهذه الزيارة وجدد رغبة بلاده في تطوير علاقات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين"، كما أعرب عن "حرصه على تأكيد دور مثل هذه الزيارات في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وعمل مجموعات الصداقة".

وأشاد يضيف البيان، ب"مواقف الجزائر الثابتة إزاء مختلف القضايا التي تهم القارة، موضحا أنها تشكل مثالا يحتذى به، وأثنى على دفاع الجزائر المستميت عن القضايا المركزية مستشهدا في هذا الخصوص بدعمها المشهود للقضية الفلسطينية".

وأضاف السيد إيزيدور مفوبا في ذات السياق، بأن "كلمة الجزائر مسموعة وواضحة في كل المحافل الدولية".