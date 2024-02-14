Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-الكونغو يستقبل من قبل رئيس الجمعية الوطنية الكونغولية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 فيفري 2024 08:36     الفئـة : الجـزائـر
رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-الكونغو يستقبل من قبل رئيس الجمعية الوطنية الكونغولية

الجزائر - أجرى رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-الكونغو، السيد بغداد بن عمارة والوفد المرافق له، يوم الثلاثاء بالعاصمة الكونغولية برازافيل، مقابلة مع رئيس الجمعية الوطنية الكونغولية، السيد إيزيدور مفوبا، حسب ما أفاد به، بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وجاء في البيان: "أجرى السيد بغداد بن عمارة، رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-الكونغو والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 بالعاصمة برازافيل، مقابلة مع رئيس الجمعية الوطنية الكونغولية، السيد إيزيدور مفوبا".

وخلال اللقاء أعرب رئيس الجمعية الوطنية الكونغولية عن "سعادته بهذه الزيارة وجدد رغبة بلاده في تطوير علاقات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين"، كما أعرب عن "حرصه على تأكيد دور مثل هذه الزيارات في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وعمل مجموعات الصداقة".

وأشاد يضيف البيان، ب"مواقف الجزائر الثابتة إزاء مختلف القضايا التي تهم القارة، موضحا أنها تشكل مثالا يحتذى به، وأثنى على دفاع الجزائر المستميت عن القضايا المركزية مستشهدا في هذا الخصوص بدعمها المشهود للقضية الفلسطينية".

وأضاف السيد إيزيدور مفوبا في ذات السياق، بأن "كلمة الجزائر مسموعة وواضحة في كل المحافل الدولية".

 

كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-الكونغو يستقبل من قبل رئيس الجمعية الوطنية الكونغولية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 فيفري 2024 08:36     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.14

ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية يحظى باهتمام كبير من طرف السلطات العليا

24.02.14

رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-الكونغو يستقبل من قبل رئيس الجمعية الوطنية…

24.02.14

المغرب: وقفات احتجاجية جديدة من أجل إسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني

24.02.14

الذكرى أل64 للتفجيرات النووية: السيد ربيقة يعطي إشارة انطلاق قافلة تضامنية لفائدة سكان…

24.02.14

الأمم المتحدة: الجزائر تدعو إلى معالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي

24.02.13

وزير الاتصال يؤكد بأن وسائل الإعلام أداة مرافقة و مساندة للمسؤولين في اتخاذ القرار

الأكثــر قـراءة

24.02.12

رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الموريتاني

24.02.12

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا تقييميا للوكالة الفضائية الجزائرية

24.02.12

مجلس الأمة يشارك ببغداد في أشغال الدورة ال33 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي

24.02.12

مقرمان في زيارة لتركيا لترؤس الدورة الأولى للمشاورات السياسية الجزائرية-التركية

24.02.12

اجتماع الحكومة: دراسة عروض تخص عدة قطاعات

24.02.12

وفاة الرئيس الشيلي السابق: قوجيل يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة الشيلي