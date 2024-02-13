وزير الاتصال يؤكد بأن وسائل الإعلام أداة مرافقة و مساندة للمسؤولين في اتخاذ القرار

تلمسان - أكد وزير الاتصال محمد لعقاب, مساء اليوم الثلاثاء بتلمسان, بأن وسائل الإعلام أداة مرافقة و مساندة للمسؤولين في اتخاذ القرار.

و ذكر السيد لعقاب لدى زيارته لنادي الصحفي الصغير بدار الشباب "الإخوة بربار" ببلدية منصورة, أن "الإذاعة و باقي وسائل الإعلام على اختلافها أداة مرافقة و مساندة في صناعة القرار, كجسر تواصل بين المسؤولين و المواطن و خاصة بالنسبة للإذاعات المحلية التي تحتك بشكل مباشر مع المجتمع و تعرف أدق تفاصيله و تعبر بطريقة فورية عن الواقع".

و أشار الوزير إلى أن الإذاعة الجزائرية يجري تحسينها و تطويرها بالتنويع في قنواتها منها قناة الإذاعة الدولية و الإذاعات المحلية التي لها خصوصياتها الثقافية و التنموية قائلا "هناك مجهود كبير يبذل لبلوغ المبتغى الذي يكون أحيانا صعب التحقيق نظرا لتطور أذواق المستمعين و تطور الأجيال والطموحات مما يوجب على الإعلاميين مواكبته و التخصص في ميادين شتى لخلق التميز".

و أشاد السيد لعقاب من جهة أخرى بالجهود التي تبذل بنادي الصحفي الصغير بدار الشباب "الإخوة بربار" رغم إمكانياته البسيطة داعيا المشرفين عليه للسعي لخلق التأثير عن طريق هذا الفضاء و استغلال وسائل التواصل الاجتماعي "التي أعطت هي الأخرى للشباب فرصة لإرسال المعلومة و جعلته جزء فاعلا في صناعة القرار".

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و تفقد الوزير الاتصال كذلك مقر إذاعة تلمسان حيث طاف بأجنحتها و تحدث مع عمالها.