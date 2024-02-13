وكتب السيد بوغالي على حاسبه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "تعود الذكرى الرابعة و الستون للتفجيرات النووية التي اقترفتها فرنسا بالجزائر لتنكأ من جديد جراحا غائرة لم ولن تندمل, جرائم تشهد على وحشية لا نظير لها لم يتمكن الاستعمار إلى اليوم من درء بشاعتها أمام أنظار الإنسانية, إنها الجريمة التي لا تموت بالتقادم".
التفجيرات النووية في صحراء الجزائر: جريمة لا تموت بالتقادم
أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 فيفري 2024 21:16 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي, يوم الثلاثاء, أن التفجيرات النووية التي اقترفتها فرنسا بالجزائر "جريمة التي لا تموت بالتقادم".
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