وكتب السيد قوجيل على حاسبه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي :"تمر اليوم الذكرى الرابعة والستين لجريمة التفجيرات النووية في صحراء الجزائر.. أترحم على أرواح الشهداء الذين قضوا بسبب وحشية استعمارية جسدت موت الضمير و لوثت الأرض وشوهت الأجساد.. جريمة تتواصل من خلال ضحايا جدد وعبر إخفاء الأرشيف الذي يتيح تطهير المواقع. لن ننسى".
التفجيرات النووية في صحراء الجزائر: وحشية استعمارية جسدت موت الضمير
أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 فيفري 2024 19:20 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - أكد رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, اليوم الثلاثاء, أن التفجيرات النووية في الجنوب الجزائري,"وحشية استعمارية جسدت موت الضمير و لوثت الأرض وشوهت الأجساد".
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