Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

التفجيرات النووية في صحراء الجزائر: وحشية استعمارية جسدت موت الضمير

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 فيفري 2024 19:20     الفئـة : الجـزائـر
التفجيرات النووية في صحراء الجزائر: وحشية استعمارية جسدت موت الضمير

الجزائر - أكد رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, اليوم الثلاثاء, أن التفجيرات النووية في الجنوب الجزائري,"وحشية استعمارية جسدت موت الضمير و لوثت الأرض وشوهت الأجساد".

وكتب السيد قوجيل على حاسبه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي :"تمر اليوم الذكرى الرابعة والستين لجريمة التفجيرات النووية في صحراء الجزائر.. أترحم على أرواح الشهداء الذين قضوا بسبب وحشية استعمارية جسدت موت الضمير و لوثت الأرض وشوهت الأجساد.. جريمة تتواصل من خلال ضحايا جدد وعبر إخفاء الأرشيف الذي يتيح تطهير المواقع. لن ننسى".

كلـمات مفتـاحيــة :
التفجيرات النووية في صحراء الجزائر: وحشية استعمارية جسدت موت الضمير
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 فيفري 2024 19:20     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.13

الأمم المتحدة: الجزائر تدعو إلى معالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي

24.02.13

الاتحاد البرلماني العربي يمنح جائزة التميز للنائب الصديق بخوش

24.02.13

الطريق السيار الإختراقي البويرة - تيزي وزو : دخول مقطع الجباحية – دراع الميزان حيز الخدمة…

24.02.13

طاقات متجددة: التأكيد على ضرورة استعمال الابتكار في تطوير القطاع

24.02.13

عرقاب يستقبل وفدا برلمانيا تركيا

24.02.13

رياضيون من 20 جنسية يشاركون في الطبعة ال24 ل "صحراء ماراطون"

الأكثــر قـراءة

24.02.12

رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الموريتاني

24.02.12

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا تقييميا للوكالة الفضائية الجزائرية

24.02.12

مجلس الأمة يشارك ببغداد في أشغال الدورة ال33 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي

24.02.12

مقرمان في زيارة لتركيا لترؤس الدورة الأولى للمشاورات السياسية الجزائرية-التركية

24.02.12

اجتماع الحكومة: دراسة عروض تخص عدة قطاعات

24.02.12

وفاة الرئيس الشيلي السابق: قوجيل يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة الشيلي