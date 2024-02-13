التفجيرات النووية في صحراء الجزائر: وحشية استعمارية جسدت موت الضمير

الطريق السيار الإختراقي البويرة - تيزي وزو : دخول مقطع الجباحية – دراع الميزان حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية -

طاقات متجددة: التأكيد على ضرورة استعمال الابتكار في تطوير القطاع -

الرئاسة الدورية للاتحاد البرلماني العربي تؤول إلى الجزائر -

الإذاعة الوطنية تعتبر نموذجا في الإعلام الموجه للتربية و التعليم و الترفيه -

دراجات/الجائزة الكبرى ديدوش مراد : نجيب عسال وعبد الحميد شرحبيل يفوزان بالسباق ضد الساعة -

تحقيق الأمن الغذائي مرتبط بالالتزام بالقانون الدولي دون ازدواجية في المعايير -

الوزير الأول يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى لضبط الواردات -

رئيس الجمهورية: الجزائر متمسكة بتحقيق أهداف التكامل القاري الافريقي -

نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني الكبير لتركيا -

قسنطينة: 6 ر4 مليار دج لتهيئة و توسعة محطة تصفية المياه المستعملة بحامة بوزيان -

طبي يقوم بزيارة إلى جمهورية تركيا إبتداء من يوم غد -

القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر: برنامج ثري لحدث طاقوي عالمي -

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة يستقبل نظيره التركي -

جبهة البوليساريو تدين دعوة الإحتلال المغربي 14 سفيرا لزيارة الصحراء الغربية المحتلة -

بتكليف من رئيس الجمهورية، عطاف يحل بأديس أبابا للمشاركة في إجتماع المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي -

إنطلاق أشغال الدورة ال33 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي ببغداد بمشاركة البرلمان الجزائري -

جماعات محلية: تواصل حملات النظافة عبر ولايات الوطن للقضاء على النقاط السوداء -

إنشاء مناطق حرة بين الجزائر و 5 دول إفريقية هذه السنة -

المجلس الإسلامي الأعلى: غلام الله يجري لقاء مع المفتي العام للبوسنة والهرسك -