الرئاسة الدورية للاتحاد البرلماني العربي تؤول إلى الجزائر

وقد تقرر ذلك خلال أشغال الدورة الـ33 للجنة التنفيذية للاتحاد, المنعقدة اليوم بالعاصمة العراقية بغداد, حيث سيتم تحديد موعد احتضان الجزائر للمؤتمر ال 36 المقبل للاتحاد البرلماني العربي لاحقا, وفقا لما أوضحه المصدر ذاته.
ويشكل تولي الجزائر الرئاسة الدورية لهذه الهيئة --مثلما أشار إليه البيان-- "تأكيدا لالتزامها الدائم تجاه محيطها الإقليمي العربي ودعمها المطلق للقضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية, خاصة في ظل ما تحظى به سياستها الخارجية, بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, من مصداقية".