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الرئاسة الدورية للاتحاد البرلماني العربي تؤول إلى الجزائر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 فيفري 2024 19:19     الفئـة : الجـزائـر
الرئاسة الدورية للاتحاد البرلماني العربي تؤول إلى الجزائر

الجزائر- آلت الرئاسة الدورية للاتحاد البرلماني العربي إلى الجزائر, ممثلة في رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي, حسب ما أفاد به, اليوم الثلاثاء, بيان للمجلس.

وقد تقرر ذلك خلال أشغال الدورة الـ33 للجنة التنفيذية للاتحاد, المنعقدة اليوم بالعاصمة العراقية بغداد, حيث سيتم تحديد موعد احتضان الجزائر للمؤتمر ال 36 المقبل للاتحاد البرلماني العربي لاحقا, وفقا لما أوضحه المصدر ذاته.

ويشكل تولي الجزائر الرئاسة الدورية لهذه الهيئة --مثلما أشار إليه البيان-- "تأكيدا لالتزامها الدائم تجاه محيطها الإقليمي العربي ودعمها المطلق للقضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية, خاصة في ظل ما تحظى به سياستها الخارجية, بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, من مصداقية".

آخر تعديل على الثلاثاء, 13 فيفري 2024 19:26
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الرئاسة الدورية للاتحاد البرلماني العربي تؤول إلى الجزائر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 فيفري 2024 19:19     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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