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طبي يقوم بزيارة إلى جمهورية تركيا إبتداء من يوم غد

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 فيفري 2024 17:19     الفئـة : الجـزائـر
طبي يقوم بزيارة إلى جمهورية تركيا إبتداء من يوم غد

الجزائر - يقوم وزير العدل حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي، ابتداء من يوم غد الأربعاء، بزيارة إلى جمهورية تركيا، وذلك بناء على دعوة من نظيره، وزير العدل التركي السيد يلماز تونج، حسب ما أفاد به، يوم الثلاثاء، بيان للوزارة.

و أوضح المصدر ذاته, أن زيارة السيد طبي الى جمهورية تركيا, المقررة يومي 14 و15 فبراير, "تندرج في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين القضائي والمؤسساتي".

آخر تعديل على الثلاثاء, 13 فيفري 2024 18:05
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طبي يقوم بزيارة إلى جمهورية تركيا إبتداء من يوم غد
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 فيفري 2024 17:19     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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