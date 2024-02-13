رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة يستقبل نظيره التركي

و أوضح ذات المصدر أن اللقاء "شكل سانحة لاستعراض تطور العلاقات التاريخية المتينة والعميقة التي تجمع الجزائر وتركيا, وآفاق التعاون الثنائي في ظل الحركية النشيطة التي تشهدها العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين بتوجيه من قائدي البلدين رئيس الجمهورية ,السيد عبد المجيد تبون و نظيره السيد طيب رجب أردوغان".

و قد رحب الطرفان --يضيف البيان-- بالشراكة "الاستراتيجية المميزة وبجودة الحوار السياسي والتنسيق الدبلوماسي والزخم المتصاعد لمستوى التقارب بين الجزائر وتركيا في كافة المجالات, لاسيما في المجال الاقتصادي والتبادلات التجارية", مشيدين في نفس الوقت ب"تطابق وجهات النظر حول عديد القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

و في هذا السياق, استنكر السيد محمد عمرون "الجريمة ضد الإنسانية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني من طرف المحتل الصهيوني", مؤكدا أن موقف الجزائر "كان دائما صارما وثابتا وحازما".

و ذكر بالمناسبة بأن الجزائر العضو غير الدائم في مجلس الأمن "عملت بطلب منها على التئام المجلس ثلاث مرات لمناقشة القضية الفلسطينية", مشيرا الى أن رئيس الجمهورية,"أكد على أن ولاية الجزائر بمجلس الأمن هي صوت افريقيا وصوت القضايا العادلة".