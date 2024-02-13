إنطلاق أشغال الدورة ال33 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي ببغداد بمشاركة البرلمان الجزائري

و بهذه المناسبة, ألقى رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة, عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي, السيد ساعد عروس, كلمة أكد فيها أن اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي بعد العدوان الصهيوني على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة, "تكتسي أهمية مضاعفة وتتوشح بسواد المأساة التي يعيشها الفلسطينيون, جراء إبادة جماعية معلنة وموثقة وتهجير قسري وتقتيل على مرأى من مجتمع دولي متخاذل ومتواطئ".
و دعا في هذا الصدد إلى "ضرورة تمحور نشاطات الاتحاد حول القضية المركزية للأمة العربية, وأن تكون هذه المؤسسة البرلمانية الإقليمية أداة فعالة لإيقاف هذه الحرب التي تعد جريمة مكتملة الأركان".
كما شدد السيد عروس على ضرورة أن "تتكثف الجهود وتتفعل القيم العربية الأصيلة القائمة على الوحدة والتضامن من أجل نصرة إخواننا في فلسطين المحتلة", مشيرا إلى أن "مسك العصا من الوسط لم يعد مجديا في العلاقات الدولية, وانعكاسات الكيل بمكيالين التي ينتهجها المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية ستطال الجميع", مثلما نقله البيان.
و أكد بهذا الخصوص, أن الجزائر "متمسكة بكل الخيارات التي تنصف القضية الفلسطينية, وستدعم دوما حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس, وذلك تحت كل الظروف ومهما كان الثمن", كما أنها "ستعمل من كل المواقع الدبلوماسية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي, على الدفع بالقضية نحو المسار الصحيح, مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون".
و على صعيد آخر, أشار ممثل البرلمان الجزائري إلى ترحيب هذا الأخير بتولي الرئاسة الدورية للاتحاد البرلماني العربي وتنظيم مؤتمره ال36 بالجزائر في غضون السنة الجارية, مقترحا أن ينعقد تحت شعار يتعلق بالوضع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما تقدم أيضا باقتراح تنظيم احتفالية بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس الاتحاد البرلماني العربي, وهذا حتى يكون "سانحة للتقييم والوقوف على إنجازات ومكاسب الاتحاد البرلماني العربي, واستعراض التحديات والآفاق وتجديد العهد على تحقيق الأهداف التي سطرها المؤسسون", يتابع البيان.
و قد حظي الاقتراحان بـ"ترحيب كبير وموافقة أعضاء اللجنة التنفيذية بالإجماع", وفقا للمصدر ذاته.
و تجدر الإشارة إلى أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني, السيد الصديق بخوش, قد حاز على جائزة التميز البرلماني العربي في فئة عضو برلمان.