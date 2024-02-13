إنطلاق أشغال الدورة ال33 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي ببغداد بمشاركة البرلمان الجزائري

و بهذه المناسبة, ألقى رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة, عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي, السيد ساعد عروس, كلمة أكد فيها أن اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي بعد العدوان الصهيوني على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة, "تكتسي أهمية مضاعفة وتتوشح بسواد المأساة التي يعيشها الفلسطينيون, جراء إبادة جماعية معلنة وموثقة وتهجير قسري وتقتيل على مرأى من مجتمع دولي متخاذل ومتواطئ".

و دعا في هذا الصدد إلى "ضرورة تمحور نشاطات الاتحاد حول القضية المركزية للأمة العربية, وأن تكون هذه المؤسسة البرلمانية الإقليمية أداة فعالة لإيقاف هذه الحرب التي تعد جريمة مكتملة الأركان".