المجلس الإسلامي الأعلى: غلام الله يجري لقاء مع المفتي العام للبوسنة والهرسك

وأوضح نفس المصدر أن السيد غلام الله "أجرى لقاء مع رئيس العلماء المفتي العام ورئيس المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك, الشيخ الدكتور حسين كفازوفيتش, بمقر المشيخة العامة", تبادل خلاله الطرفان "وجهات النظر وسبل تطوير العلاقات بين المؤسسات المماثلة في الجزائر والبوسنة والهرسك".
وبالمناسبة عبر المفتي العام للبوسنة والهرسك عن "شكره للجزائر على مواقفها المشرفة تجاه قضايا الأمة الإسلامية وما تبذله من جهود من أجل السلام والتعايش بين الشعوب والحضارات", مثلما أشار إليه البيان.
وعقد اللقاء الذي جرى بحضور سفير الجزائر لدى البوسنة والهرسك, السيد توفيق ميلاط, على هامش مشاركة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في أشغال المؤتمر الدولي "الزعماء الدينيين من أجل السلام والتعايش" الجارية أشغاله يومي 12 و 13 فبراير بسراييفو.