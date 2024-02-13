Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المجلس الإسلامي الأعلى: غلام الله يجري لقاء مع المفتي العام للبوسنة والهرسك

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 فيفري 2024 15:54     الفئـة : الجـزائـر
المجلس الإسلامي الأعلى: غلام الله يجري لقاء مع المفتي العام للبوسنة والهرسك

الجزائر - أجرى رئيس المجلس الإسلامي الأعلى, السيد بوعبد الله غلام الله, لقاء مع رئيس العلماء المفتي العام للبوسنة والهرسك, حسين كفازوفيتش, وذلك على هامش مشاركته في أشغال المؤتمر الدولي المنعقد بسراييفو تحت عنوان: "الزعماء الدينيين من أجل التعايش والسلام'', حسب ما أفاد به, اليوم الثلاثاء, بيان لذات الهيئة.

وأوضح نفس المصدر أن السيد غلام الله "أجرى لقاء مع رئيس العلماء المفتي العام ورئيس المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك, الشيخ الدكتور حسين كفازوفيتش, بمقر المشيخة العامة", تبادل خلاله الطرفان "وجهات النظر وسبل تطوير العلاقات بين المؤسسات المماثلة في الجزائر والبوسنة والهرسك".

وبالمناسبة عبر المفتي العام للبوسنة والهرسك عن "شكره للجزائر على مواقفها المشرفة تجاه قضايا الأمة الإسلامية وما تبذله من جهود من أجل السلام والتعايش بين الشعوب والحضارات", مثلما أشار إليه البيان.

وعقد اللقاء الذي جرى بحضور سفير الجزائر لدى البوسنة والهرسك, السيد توفيق ميلاط, على هامش مشاركة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في أشغال المؤتمر الدولي "الزعماء الدينيين من أجل السلام والتعايش" الجارية أشغاله يومي 12 و 13 فبراير بسراييفو.

كلـمات مفتـاحيــة :
المجلس الإسلامي الأعلى: غلام الله يجري لقاء مع المفتي العام للبوسنة والهرسك
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 فيفري 2024 15:54     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.13

جبهة البوليساريو تدين دعوة الإحتلال المغربي 14 سفيرا لزيارة الصحراء الغربية المحتلة

24.02.13

بتكليف من رئيس الجمهورية، عطاف يحل بأديس أبابا للمشاركة في إجتماع المجلس التنفيذي للإتحاد…

24.02.13

إنطلاق أشغال الدورة ال33 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي ببغداد بمشاركة البرلمان…

24.02.13

جماعات محلية: تواصل حملات النظافة عبر ولايات الوطن للقضاء على النقاط السوداء

24.02.13

المفوض العام للأونروا: حل الوكالة سيكون "كارثيا"

24.02.13

رئيس الجمهورية: إنشاء مناطق حرة بين الجزائر و 5 دول إفريقية هذه السنة

الأكثــر قـراءة

24.02.12

اجتماع الحكومة: دراسة عروض تخص عدة قطاعات

24.02.12

مجلس الأمة يشارك ببغداد في أشغال الدورة ال33 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي

24.02.12

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا تقييميا للوكالة الفضائية الجزائرية

24.02.12

رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الموريتاني

24.02.12

وفاة الرئيس الشيلي السابق: قوجيل يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة الشيلي

24.02.12

مقرمان في زيارة لتركيا لترؤس الدورة الأولى للمشاورات السياسية الجزائرية-التركية