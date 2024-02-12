رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا تقييميا للوكالة الفضائية الجزائرية

الجزائر- ترأس رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الاثنين, اجتماعا تقييميا للوكالة الفضائية الجزائرية لبحث وضعيتها الحالية وكيفيات تطوير عملها, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "ترأس, اليوم, السيد عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية, اجتماعا خصص لتقييم عمل الوكالة الفضائية الجزائرية, وبحث وضعيتها الحالية من الجانبين الهيكلي والمالي, وكيفيات تطوير عملها, حيث تقرر تزويدها بأحدث الوسائل التقنية الفضائية, تماشيا مع التكنولوجيا الحديثة, وكذا رصد الإمكانيات المالية والبشرية المكونة في اختصاصات عالية ودقيقة, من خريجي معاهد التعليم العالي للرياضيات والمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي, وفق نظرة استشرافية, تمتد إلى غاية 2040, وهذا بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للجزائر".

وقد حضر الاجتماع --وفقا للمصدر ذاته-- "السيد الوزير الأول, السيد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, السيد مدير ديوان رئاسة الجمهورية, السيد وزير المالية, السيد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, السيد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع, السيد المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية, السيد رئيس مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد بالجيش الوطني الشعبي".