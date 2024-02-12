رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الموريتاني

الجزائر - أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الإثنين، مكالمة هاتفية مع أخيه، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تطرقا فيها إلى قضايا تهم البلدين وزيارة الرئيس الموريتاني المرتقبة إلى الجزائر، حسب ما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية.