رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الموريتاني

و جاء في البيان: "أجرى اليوم رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مكالمة هاتفية مع أخيه السيد محمد ولد الشيخ الغزواني, رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة, تطرقا فيها إلى قضايا تهم البلدين وكذا الزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر".
و بهذه المناسبة --يضيف المصدر ذاته-- هنأ رئيس الجمهورية نظيره الموريتاني لاختياره مرشحا لمنطقة شمال إفريقيا لرئاسة القمة القادمة للاتحاد الإفريقي, مؤكدا أن "هذا الاختيار يشرف دول وشعوب المنطقة ككل, وأنه سيجد الجزائر دائما إلى جانبه للقيام بمهامه النبيلة".