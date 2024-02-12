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رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الموريتاني

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 فيفري 2024 17:07     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الموريتاني

الجزائر - أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الإثنين، مكالمة هاتفية مع أخيه، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تطرقا فيها إلى قضايا تهم البلدين وزيارة الرئيس الموريتاني المرتقبة إلى الجزائر، حسب ما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان: "أجرى اليوم رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مكالمة هاتفية مع أخيه السيد محمد ولد الشيخ الغزواني, رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة, تطرقا فيها إلى قضايا تهم البلدين وكذا الزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر".

و بهذه المناسبة --يضيف المصدر ذاته-- هنأ رئيس الجمهورية نظيره الموريتاني لاختياره مرشحا لمنطقة شمال إفريقيا لرئاسة القمة القادمة للاتحاد الإفريقي, مؤكدا أن "هذا الاختيار يشرف دول وشعوب المنطقة ككل, وأنه سيجد الجزائر دائما إلى جانبه للقيام بمهامه النبيلة".

آخر تعديل على الإثنين, 12 فيفري 2024 17:12
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رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الموريتاني
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 فيفري 2024 17:07     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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