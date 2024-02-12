مجلس الأمة يشارك ببغداد في أشغال الدورة ال33 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي

الجزائر- يشارك مجلس الأمة يوم غد الثلاثاء بالعاصمة العراقية، بغداد، في أشغال الدورة ال33 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي، وفي إجتماع لجنة جائزة "التميز البرلماني العربي"، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

و أوضح البيان أن "مجلس الأمة يشارك في الدورة ال33 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي, وكذا في اجتماع لجنة جائزة +التميز البرلماني العربي+ التي ينظمها الاتحاد البرلماني العربي بالتعاون مع مجلس النواب العراقي, بمشاركة برلمانيين من المجالس النيابية العربية, وذلك غدا الثلاثاء 13 فبراير 2024 بالعاصمة العراقية, بغداد".

و أضاف أن جدول أعمال الاجتماعين يتضمن "دراسة عدة محاور تنظيمية إدارية ومالية تخص الاتحاد على غرار أنشطة الأمانة العامة منذ انعقاد آخر دورة للجنة التنفيذية, الحساب الختامي للعام 2023 وإعادة تشكيل اللجان الخاصة", بالإضافة إلى "مناقشة الأعضاء للتقرير الذي أعدته لجنة جائزة +التميز البرلماني العربي+ حول المرشحين لنيل الجائزة في فئاتها الأربع: رئيس برلمان, عضو برلمان, أمين عام برلمان وباحث برلماني".

و يمثل مجلس الأمة في الدورة --يضيف ذات المصدر-- رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي, ساعد عروس, وعضوي مجلس الأمة صالح رقيق ومحمد روماني.

للإشارة, فإن مجلس الأمة "يحوز على عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي باسم البرلمان الجزائري, كما يحوز على عضوية اللجان الخاصة المنبثقة عنها وهي اللجنة المصغرة المكلفة بالنظر في التعديلات المقترحة لأنظمة الاتحاد والفريق القانوني المكلف بدراسة المسائل المتعلقة بتوحيد النصوص التشريعية العربية غير الخلافية", وفقا لذات البيان.

من جانبه أعلن المجلس الشعبي الوطني أن النائب صديق بخوش سيشارك في أشغال لجنتي البرلمان العربي.