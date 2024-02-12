وفاة الرئيس الشيلي السابق: قوجيل يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة الشيلي

وكتب السيد قوجيل في سجل التعازي: "لقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى وفاة رئيس الشيلي السابق, سيباستيان بينيرا, يوم 6 فبراير 2024"، والذي برحيله تفقد الشيلي أحد رجالات الدولة البارزين, الذي ساهم في ترسيخ أسس الممارسة الديمقراطية ودعم مسار تنمية البلاد, في ظرف حاسم من تاريخ بلاده, تاركا سجلا حافلا بالإنجازات.
وأضاف رئيس مجلس الأمة "وبهذه المناسبة الأليمة, أتقدم نيابة عن السيد رئيس الجمهورية وباسم الجزائر شعبا وحكومة وباسمي الخاص بخالص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة والتعاطف مع أسرة الفقيد وذويه ومع الشعب الشيلي الصديق".