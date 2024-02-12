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وفاة الرئيس الشيلي السابق: قوجيل يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة الشيلي

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 فيفري 2024 15:15     الفئـة : الجـزائـر
وفاة الرئيس الشيلي السابق: قوجيل يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة الشيلي

الجزائر- وقع رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الاثنين, بمقر سفارة جمهورية الشيلي بالجزائر, على سجل التعازي, إثر وفاة الرئيس السابق, السيد سيباستيان بينيرا.

وكتب السيد قوجيل في سجل التعازي: "لقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى وفاة رئيس الشيلي السابق, سيباستيان بينيرا, يوم 6 فبراير 2024"، والذي برحيله تفقد الشيلي أحد رجالات الدولة البارزين, الذي ساهم في ترسيخ أسس الممارسة الديمقراطية ودعم مسار تنمية البلاد, في ظرف حاسم من تاريخ بلاده, تاركا سجلا حافلا بالإنجازات.

وأضاف رئيس مجلس الأمة "وبهذه المناسبة الأليمة, أتقدم نيابة عن السيد رئيس الجمهورية وباسم الجزائر شعبا وحكومة وباسمي الخاص بخالص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة والتعاطف مع أسرة الفقيد وذويه ومع الشعب الشيلي الصديق".

آخر تعديل على الإثنين, 12 فيفري 2024 15:27
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وفاة الرئيس الشيلي السابق: قوجيل يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة الشيلي
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 فيفري 2024 15:15     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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