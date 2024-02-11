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اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعها الـ50 بقسنطينة

  أدرج يـوم : الأحد, 11 فيفري 2024 20:04     الفئـة : الجـزائـر
اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعها الـ50 بقسنطينة

الجزائر- تعقد اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اجتماعها ال 50 بمشاركة اللجنة الدائمة للشؤون الاقتصادية والبيئة, يومي الخميس والجمعة المقبلين بقسنطينة, حسب ما أفاد به اليوم الأحد, بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه و"بدعوة من السيد إبراهيم بوغالي, رئيس المجلس الشعبي الوطني, الرئيس الدوري لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد اجتماعها الخمسين بمشاركة اللجنة الدائمة للشؤون الاقتصادية والبيئة, وذلك يومي 15 و16 فبراير الجاري, بمدينة قسنطينة".

وستفتتح أشغال هذا الاجتماع بكلمة يلقيها السيد بوغالي, بالإضافة إلى كلمة الأمين العام للاتحاد, السيد محمد قريشي نياس, ليفسح المجال بعدها لانعقاد الجلسة الأولى من اجتماع اللجنتين التنفيذية والاقتصادية والذي سيتم فيه اعتماد جدول الأعمال وبرنامج عمل الاجتماع الخمسين للجنة التنفيذية وكذا متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر ال 17 للاتحاد الذي انعقد بالجزائر في يناير 2023, مثلما أوضحه البيان.

كما سيتم خلال الجلسة الثانية اعتماد التقرير الختامي و "إعلان الجزائر" الصادر عن اللجنة التنفيذية للاتحاد, وذلك قبل قراءته أمام وسائل الإعلام.

كلـمات مفتـاحيــة :
اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعها الـ50 بقسنطينة
  أدرج يـوم : الأحد, 11 فيفري 2024 20:04     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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