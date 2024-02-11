إنقاذ وإجلاء صحي في البحر لبحارين أجانب بسواحل تيبازة

الجزائر - تمكنت وحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية, اليوم الأحد من إنقاذ وإجلاء صحي لبحارين أجانب ,على متن سفينة جرف بحري حاملة للراية الاسبانية كانت في حالة خطر بسواحل تيبازة, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في إطار المهام الإنسانية, تدخلت وحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية إثر تلقي المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ للمصلحة الوطنية لحرس السواحل لقيادة القوات البحرية لإشارة استغاثة يوم الأحد 11 فبراير 2024 على الساعة 07سا30د صباحا, من طرف سفينة جرف بحري المسماة + NOVADRAGAMAR + الحاملة للراية الإسبانية, مفادها تواجد السفينة في حالة خطر على بعد ميل بحري شمال مدينة فوكة بولاية تيبازة, والتي كان على متنها بحارين من جنسية برتغالية وآخر من جنسية دومينيكان".

وأضاف ذات المصدر أنه "على الفور وبالتنسيق مع المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بالجزائر بالناحية العسكرية الأولى تم تفعيل عملية إنقاذ و إجلاء لطاقم السفينة وذلك بإقحام حوامة البحث والإنقاذ AS-12 التابعة لسرب حوامات البحث والإنقاذ/ن ع 1, وكذا فرقة التدخل الساحلي ببوهارون التابعة للمجموعة الإقليمية لحرس السواحل شرشال, حيث تمكنت هذه الوحدات من إنقاذ وإجلاء طاقم السفينة إلى المستشفى العمومي بزرالدة من أجل التكفل بهم صحيا".