Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حركة مجتمع السلم

  أدرج يـوم : الأحد, 11 فيفري 2024 16:27     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حركة مجتمع السلم

الجزائر- استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأحد بمقر رئاسة الجمهورية, رئيس حركة مجتمع السلم, السيد عبد العالي حساني شريف, بطلب من هذا الأخير.

وفي تصريح له, أعرب رئيس حركة مجتمع السلم عن شكره لرئيس الجمهورية على الاستقبال الذي خصه به, مشيرا إلى أن هذا اللقاء يندرج ضمن مسار "تعميق التشاور الدائم والتواصل المستمر, من أجل الحفاظ على الجزائر و حمايتها في ظل التحديات الراهنة".

وقد تناول هذا اللقاء --مثلما أوضحه السيد حساني-- "العديد من الملفات الوطنية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي"، الى جانب الملفات ذات علاقة بالوضع الدولي وعلى رأسها القضية الفلسطينية و "مختلف السبل التي تتبناها الجزائر في نشاطها الدبلوماسي الكبير عبر موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن الأممي".

اقرأ أيضا :  رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حزب جبهة المستقبل

وفي سياق ذي صلة, شمل النقاش --مثلما أضاف-- ملفات أخرى "تتعلق بالتحولات والتطورات الكبرى التي تشهدها منطقة الساحل وآثارها على استقرار إفريقيا ككل".

وذكر في هذا الإطار, بأن هذه القضايا "لها عمقها المرتبط بأمننا القومي واستقرار بلادنا", مبرزا دور الجزائر كدولة "كانت ولا تزال ساهرة على الأمن والاستقرار والتنمية بالقارة الإفريقية".

آخر تعديل على الأحد, 11 فيفري 2024 18:54
كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حركة مجتمع السلم
  أدرج يـوم : الأحد, 11 فيفري 2024 16:27     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.11

إنقاذ وإجلاء صحي في البحر لبحارين أجانب بسواحل تيبازة

24.02.11

بريد الجزائر/الشركة الوطنية للتأمينات: التوقيع على عقد خدمة دفع تعويضات التأمين على مستوى…

24.02.11

المغرب: معاناة منكوبي الزلزال تتعمق وسط تماطل حكومة المخزن في التكفل بوضعيتهم

24.02.11

الجزائر وكوبا تعتزمان توسيع تعاونهما في مجال الري

24.02.11

صناعة صيدلانية: عون يبحث مع وزير الصحة الصحراوي آفاق التعاون الثنائي

24.02.11

تنظيم قمة منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر يكسبها "أهمية خاصة"

الأكثــر قـراءة

24.02.08

أهمية الأعمال التوثيقية في الحفاظ على الذاكرة المشتركة بين الشعبين الجزائري والتونسي

24.02.08

الفريق أول السعيد شنقريحة يتحادث مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية

24.02.08

رئيس المجلس الشعبي الوطني يعزي في استشهاد طاقم مروحية عسكرية في حادث سقوط بالمنيعة

24.02.08

نائب المستشار الألماني يعرب عن تفاؤله بشأن مستقبل التعاون الطاقوي بين الجزائر وألمانيا

24.02.08

رئيس مجلس الأمة يعزي في استشهاد طاقم مروحية عسكرية في حادث سقوط بالمنيعة

24.02.08

بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, السيد عطاف يحل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط