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إحياء الذكرى ال60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمكسيك فرصة لتأكيد التعاون والصداقة بينهما

  أدرج يـوم : الأحد, 11 فيفري 2024 17:56     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر - أكد السفير الجديد للولايات المتحدة المكسيكية لدى الجزائر، السيد خوسي إغناسيو مادرازو بوليفار، أن إحياء الجزائر وبلاده للذكرى ال60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، يمثل فرصة لتأكيد التعاون والصداقة بين البلدين والعمل على الإرتقاء بهما نحو الأحسن.

و عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, صرح السيد خوسي إغناسيو: "أشعر بفخر وسرور كبيرين لتقديم أوراق اعتمادي كسفير للمكسيك لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, برئاسة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون".

و قد تم خلال هذا اللقاء --يضيف السفير المكسيكي-- التذكير بأهمية العلاقات التي تربط بين البلدين, مع إبراز "المواقف المشتركة بينهما حول أهم القضايا الدولية وتسليط الضوء على الأهمية التي تمثلها المكسيك بالنسبة للجزائر".

و في سياق ذي صلة, لفت السيد خوسي إغناسيو إلى أن الجزائر والمكسيك تحييان مرور ستين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما, وهو "ما يمنحنا فرصة لتأكيد التعاون والصداقة بيننا والارتقاء بهما نحو الأحسن".

كما أشار, في هذا الصدد, إلى وجود ''العديد من المشاريع التي سوف يتم تنفيذها في إطار الاحتفال بهذه الذكرى المهمة''.

للإشارة, حضر مراسم الاستقبال مدير ديوان رئاسة الجمهورية, السيد بوعلام بوعلام و وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف.

آخر تعديل على الأحد, 11 فيفري 2024 18:56
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إحياء الذكرى ال60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمكسيك فرصة لتأكيد التعاون والصداقة بينهما
  أدرج يـوم : الأحد, 11 فيفري 2024 17:56     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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