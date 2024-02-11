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رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حزب جبهة المستقبل

  أدرج يـوم : الأحد, 11 فيفري 2024 16:59     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حزب جبهة المستقبل

الجزائر- إستقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية، رئيس حزب جبهة المستقبل، السيد فاتح بوطبيق، بطلب من هذا الأخير.

و عقب الاستقبال, صرح السيد بوطبيق أنه استمع خلال هذا الاستقبال "بإمعان إلى مستوى الإصلاحات التي تعيشها الجزائر اليوم في كنف السلم والأمن والطمأنينة", مضيفا أن هذه الإصلاحات "نالت ثقة الشعب الجزائري في برنامج رئيس الجمهورية, وهي تتجسد يوما بعد يوم في إطار الجزائر الجديدة".

و بعد أن أكد رئيس جبهة المستقبل على أهمية هذه الإصلاحات, "ثمن المكتسبات التي تعيشها الجزائر اليوم وهي تخطو خطوات نحو مسار بناء جمهورية جديدة تحتفي بالماضي, والذي نلتزم به, وتثمن مكتسبات الواقع اليوم مناشدة للمستقبل".

كما أعرب عن فخره "بالمواقف الخالدة والمشرفة للدولة الجزائرية بالنسبة للقضايا الدولية وبالحركية الدبلوماسية التي تعيشها الجزائر, والتي تدل على أنها استطاعت أن تسترد مكانتها على الصعيد الدولي".

و بالمناسبة, أكد السيد بوطبيق على "أهمية الإصلاح والتمسك بالاستقرار والاستمرارية خدمة للوطن ومصالحه العليا التي ضحى من أجلها الشهداء والمجاهدون", مشددا على أن جبهة المستقبل "ستكون سندا قويا لمسار الإصلاحات وملتزمة بتاريخ الجزائر وحاضرها ومستقبلها".

آخر تعديل على الأحد, 11 فيفري 2024 17:19
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رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حزب جبهة المستقبل
  أدرج يـوم : الأحد, 11 فيفري 2024 16:59     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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