صربيا مصممة على ترقية علاقات الشراكة والتعاون مع الجزائر

الجزائر - أكدت السفيرة الجديدة لجمهورية صربيا لدى الجزائر، السيدة آنا بيتكوفيتش، يوم الأحد، تصميم بلادها على ترقية علاقات الشراكة والتعاون وتعزيز الحوار السياسي مع الجزائر.

و في تصريح أدلت به عقب استقبالها من قبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قالت السيدة بيتكوفيتش: "كان لي الشرف أن أقدم, اليوم, إلى رئيس الجمهورية, أوراق اعتمادي الموقعة من قبل الرئيس الصربي, ألكسندر فوتشيتش,الذي عينني كسفيرة فوق العادة لصربيا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".

و بعد أن أعربت عن شكرها لرئيس الجمهورية على "الترحيب الكبير واللقاء المتميز" الذي خصها به, تابعت السيدة السفيرة قائلة: "إنه لشرف كبير وفخر وامتياز أن أمثل جهورية صربيا لدى الجزائر, فبلدينا يتقاسمان 62 سنة من العلاقات الدبلوماسية التي تأسست خلال الثورة التحريرية المجيدة والتي ارتقت إلى علاقات صداقة".

و أكدت, في سياق ذي صلة, أن صربيا "مصممة على توطيد علاقات الشراكة والتعاون وتعزيز الحوار السياسي بين البلدين", مضيفة أنها ستلتزم, خلال مهمتها الدبلوماسية بالجزائر ب "ترقية العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الجزائري والصربي" و كذا "العمل على تحقيق رؤية مستقبلية مشتركة".

للتذكير, حضر مراسم الاستقبال مدير ديوان رئاسة الجمهورية, السيد بوعلام بوعلام و وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف.