السفير الجديد لإيطاليا بالجزائر يثمن العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين

الجزائر - ثمن السفير الجديد لجمهورية إيطاليا لدى الجزائر, السيد ألبرتو كوتيلو, اليوم الأحد, بالعلاقات "الأخوية" التي تجمع بين الجزائر وبلاده, مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل توطيدها.

وفي تصريح له عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قال السيد كوتيلو: "لقد سلمت أوراق الاعتماد الموقعة من قبل الرئيس الإيطالي, السيد سيرجيو ماتاريلا, لرئيس الجمهورية الجزائرية, السيد عبد المجيد تبون, وشرف لي أن أعين سفيرا لإيطاليا في هذا البلد الرائع والشعب الجزائري الشقيق والصديق".

كما تابع يقول: "أتحمل مسؤولية المضي قدما لتوطيد العلاقات الأخوية بين البلدين وسأبذل قصارى جهدي لبلوغ هذا الهدف".