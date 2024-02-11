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الوزير الأول يستقبل سفير الجمهورية التركية بالجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 11 فيفري 2024 13:07     الفئـة : الجـزائـر
الوزير الأول يستقبل سفير الجمهورية التركية بالجزائر

الجزائر - استقبل الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، سفير الجمهورية التركية بالجزائر، السيد محمد مجاهد كوتشوك يلماز، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح ذات المصدر، أن الجانبين أعربا خلال هذا اللقاء الذي جرى بقصر الحكومة، عن "ارتياحهما للعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين، مع استعراض مختلف أوجه التعاون الثنائي لاسيما في إطار تنفيذ مخرجات الاجتماع الثاني لمجلس التعاون رفيع المستوى الذي انعقد بالجزائر في نوفمبر 2023، تحت رئاسة قائدي البلدين، للمضي قدما نحو تجسيد الرؤية الإستراتيجية للعلاقات الثنائية التي رسمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وشقيقه رئيس الجمهورية التركية، السيد رجب طيب أردوغان".

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كما أكد الجانبان "الإرادة المشتركة لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، واستكمال المشاريع وأنشطة التعاون والشراكة المسجلة على أجندة التعاون الثنائي"، وفقا لذات المصدر.

وسجل الطرفان ب"ارتياح، تطابق وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا ما تعلق بالقضية الفلسطينية"، مستنكرين "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان غاشم وإبادة جماعية وتهجير قسري من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

 

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الوزير الأول يستقبل سفير الجمهورية التركية بالجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 11 فيفري 2024 13:07     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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