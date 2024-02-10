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رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة للمورد البشري وخاصة الفئة الشبابية

  أدرج يـوم : السبت, 10 فيفري 2024 17:31     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة للمورد البشري وخاصة الفئة الشبابية

الجزائر - أبرز الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، الإرادة القوية التي تحدو رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل التجسيد الكامل للمشروع الطموح الذي يهدف إلى إحداث إصلاح شامل للدولة بكل فروعها ومؤسساتها، إلى جانب التكفل الأمثل بالمورد البشري وخاصة الفئة الشبابية.

وذكر السيد العرباوي خلال كلمته بمناسبة تخرج الدفعة ال52 للمدرسة الوطنية للإدارة، ب"القرارات الهامة التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية، من أجل ترقية الظروف المهنية والاجتماعية للموظفين العموميين، من خلال تعزيز العدالة الجبائية وتثمين الأجور ومراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لشرائح واسعة من الموظفين العموميين".

إقرأ أيضا: الوزير الأول يشرف على حفل تخرج الدفعة ال52 للمدرسة الوطنية للإدارة

 ومن أجل ضمان مواكبة المورد البشري لهذه الحركية الإصلاحية، خاطب الوزير الأول التلاميذ المتخرجين، مشددا على ضرورة "التكيف مع متطلبات العالم الرقمي، ومن خلال التحلي بروح الابتكار وجعل الإدارات أكثر انفتاحا ونجاعة وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن في إطار السعي الدائم إلى خدمته وتلبية تطلعاته".

كما حث المتخرجين على "عدم الانعزال داخل الأسوار العاجية في الإدارات المركزية"، مؤكدا على ضرورة "التواصل المستمر مع المواطنين والمجتمع المدني والمؤسسات" و موضحا أن "الحياة اليومية هي المعيار الحاسم لقياس التغيير والأداء والنجاعة".

 

كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة للمورد البشري وخاصة الفئة الشبابية
  أدرج يـوم : السبت, 10 فيفري 2024 17:31     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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