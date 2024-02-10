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رئيس الجمهورية جسد الخيار الاستراتيجي في تسريع التحول الاقتصادي الوطني

  أدرج يـوم : السبت, 10 فيفري 2024 17:14     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية جسد الخيار الاستراتيجي في تسريع التحول الاقتصادي الوطني

الجزائر - أكد الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، جسد الخيار الاستراتيجي في تسريع التحول الاقتصادي الوطني.

وابرز الوزير الأول خلال إشرافه على حفل تخرج الدفعة ال52 للمدرسة الوطنية للإدارة، التي أطلق عليها اسم المجاهد الراحل العقيد يوسف الخطيب، أن هذا التخرج يأتي في الوقت الذي "جسد فيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الخيار الاستراتيجي في تسريع التحول الاقتصادي" الوطني، وذلك بالاعتماد "في ذلك على مواهب أبنائها ورأسمالها البشري الذي يتعين اليوم وغدا ودائما، تعزيزه وتطويره وتثمينه بشكل طموح، وأسرع وأعلى وأبعد، لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والإنساني".

 إقرأ أيضا: إقرأ أيضا: الوزير الأول يشرف على حفل تخرج الدفعة ال52 للمدرسة الوطنية للإدارة

ودعا الوزير الأول خريجي المدرسة الوطنية للإدارة الجدد إلى "مواصلة التحلي بالمثابرة والإتقان في عملهم اليومي ليكونوا نموذجا للموظف، متشبعين بقيم العمل والنزاهة والإخلاص"، ومشددا على ضرورة "الإدراك بأن العالم أصبح قرية عالمية واسعة، يتنافس فيها الفاعلون الدوليون بشراسة، بحثا عن المصالح والتأثير".

كما شدد على ضرورة "الأخذ في الاعتبار بأن المهن تطورت بشكل كبير في ممارساتها وفي أدواتها، بفعل المتطلبات التي تفرضها العلاقة الرقمية، وجعل الإدارات أكثر انفتاحا ونجاعة وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن في إطار السعي الدائم إلى خدمته وتلبية تطلعاته".

آخر تعديل على السبت, 10 فيفري 2024 17:35
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رئيس الجمهورية جسد الخيار الاستراتيجي في تسريع التحول الاقتصادي الوطني
  أدرج يـوم : السبت, 10 فيفري 2024 17:14     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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