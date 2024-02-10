حزب جبهة التحرير الوطني يجدد دعم مسعى رئيس الجمهورية من أجل بناء جزائر جديدة

وهران - جدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، اليوم السبت بوهران، دعم تشكيلته السياسية ل"رؤية و مسعى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من أجل بناء جزائر جديدة".

كما أكد السيد بن مبارك، خلال إشرافه على تجمع جهوي لإطارات و مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني "دعم" الحزب للدبلوماسية الجزائرية التي تمكنت -كما قال- خلال فترة قصيرة من تحقيق العديد من الإنجازات و في مقدمتها حصول الجزائر على عضوية بمجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة من أصوات أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، منوها بكونه "الموقع الذي يسمح للجزائر بمناصرة و دعم القضايا العادلة في العالم و على رأسها القضية الفلسطينية و قضية الصحراء الغربية".

من جانب أخر، أشار الى أن الحزب يعمل منذ المؤتمر ال11 الذي عقد السنة الماضية "على استرجاع وعائه النضالي من خلال مجموعة من الآليات و الإصلاحات التنظيمية".

كما أعلن عن شروع الأمانة العامة المنبثقة عن المؤتمر ال11 في تنصيب مجموعة من الهياكل "مكلفة بالسهر على لم شمل المناضلين و عودة المقصيين منهم من صفوف الحزب لأسباب مختلفة".

وأشار كذلك الى تنصيب لجنة الحكماء، التي تعمل بالتنسيق المباشر مع الأمين العام للحزب و تضم عددا من الإطارات من مختلف الولايات، و كذا تنصيب لجنة الرقمنة التي تعمل على تنظيم عملية الانخراط لتتم بشكل إلكتروني و "تسمح لجميع الراغبين في النضال في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني بالانخراط دون تدخل من أي شخص مهما كانت صفته".

وأعلن السيد بن مبارك عن تعيين "قريبا" عددا من المشرفين على الولايات يسهرون بداية على النظر في وضعية الحزب بالولايات و وضعية اللجان الانتقالية، إضافة إلى ممتلكات الحزب و مقراته بهذه الولايات، "خاصة تلك المستغلة بشكل غير قانوني لإعادة فتحها أمام المناضلين".