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عطاف يجري بنواكشوط محادثات ثنائية مع نظيره الموريتاني

  أدرج يـوم : الجمعة, 09 فيفري 2024 16:47     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر- أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, اليوم الجمعة في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى نواكشوط بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, محادثات ثنائية مع نظيره الموريتاني, محمد سالم ولد مرزوك, حسب ما جاء في بيان للوزارة.

وأفاد البيان أنه بهذه المناسبة, استعرض الطرفان "عديد الملفات المتعلقة بعلاقات التعاون والشراكة التي تشهد حركية لافتة بفضل ما تحظى من عناية فائقة ومتابعة حريصة من لدن قائدي البلدين الشقيقين, كما تشاورا حول الاستحقاقات الثنائية المقبلة وسبل التحضير الأمثل لها, لتمكينها من إضافة لبنات جديدة على درب تعزيز العلاقات الجزائرية- الموريتانية".

ومن جانب آخر, شكل اللقاء -حسب بيان الوزارة- "فرصة للتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, وعلى رأسها تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة الساحل الصحراوي التي تشكل مصدر انشغال متزايد وقلق مشترك لدى البلدين, فضلا عن سلسلة المواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة المقبلة للاتحاد الافريقي".

وفي ذات السياق, تطرق الطرفان ب"إسهاب" إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة, مجددين "ثبات كل من الجزائر وموريتانيا على دعمهما اللامشروط للقضية الفلسطينية", يضيف ذات المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
عطاف يجري بنواكشوط محادثات ثنائية مع نظيره الموريتاني
  أدرج يـوم : الجمعة, 09 فيفري 2024 16:47     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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