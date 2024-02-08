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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, السيد عطاف يحل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط

  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 20:17     الفئـة : الجـزائـر
بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, السيد عطاف يحل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط

الجزائر - بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, مساء اليوم الخميس بنواكشوط, حاملا رسالة خطية من سيادة الرئيس عبد المجيد تبون إلى أخيه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة, السيد محمد ولد الشيخ الغزواني, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وتندرج هذه الزيارة -حسب البيان- "في إطار سنة التواصل المستمر والتشاور المنتظم بين قائدي البلدين الشقيقين, بغية تعزيز الحركية الإيجابية اللافتة التي تشهدها العلاقات الجزائرية-الموريتانية ومدها بكافة مقومات الاستدامة والنجاح وكذا المساهمة في كل ما يدعم الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي".

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بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, السيد عطاف يحل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط
  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 20:17     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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