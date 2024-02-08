بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, السيد عطاف يحل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط -

الجزائر- ألمانيا : مشروع تجريبي ثنائي لإنتاج الهيدروجين الاخضر بأرزيو -

أهمية الأعمال التوثيقية في الحفاظ على الذاكرة المشتركة بين الشعبين الجزائري والتونسي -

كريستوفر روس: المغرب كان يريد مني أن أكون مبعوثا يتخلى عن حياده -

توجيهات للتعجيل بتصنيف الموقع الأثري الروماني آراس تارمونت بالمسيلة ضمن قائمة الممتلكات الثقافية الوطنية -

ياسين المهدي وليد: مشروع استحداث قطب تكنولوجي وطني في الأفق بعنابة -

الفريق أول السعيد شنقريحة يتحادث مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية -

الجزائر-ألمانيا : بحث سبل تعزيز التعاون في المجال الصناعي بمختلف مجالاته -

نائب المستشار الألماني يعرب عن تفاؤله بشأن مستقبل التعاون الطاقوي بين الجزائر وألمانيا -

الجزائر-ألمانيا : توقيع عقد بين سوناطراك و في أن جي لتزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي -

رياح قوية مرتقبة يومي الجمعة والسبت بعدة ولايات من الوطن -

الجزائر- ألمانيا: التوقيع على إعلان نوايا مشترك حول التعاون في مجال الهيدروجين -

سفيرة الولايات المتحدة بالجزائر: النزاع في الصحراء الغربية طال أمده بما يكفي -

التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون: ارتفاع عدد الوفيات إلى 80 حالة منذ مطلع أكتوبر الماضي -

الحرص على اتخاذ تدابير محفزة لتشجيع الاقتصاد الرقمي -

رئيس المجلس الشعبي الوطني يعزي في استشهاد طاقم مروحية عسكرية في حادث سقوط بالمنيعة -

ورقلة: المنشآت الفندقية الجديدة تساهم في الترويج للمنتوج السياحي -

رئيس مجلس الأمة يعزي في استشهاد طاقم مروحية عسكرية في حادث سقوط بالمنيعة -

الرابطة الأولى: إلغاء الإنذارات التي تكون أقل أو تساوي ثلاث قبل انطلاق مرحلة الاياب -