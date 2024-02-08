الفريق أول السعيد شنقريحة يتحادث مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية

الجزائر - تحادث رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، في اليوم السادس من زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، ممثلا للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون، مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي، حسب ما أفاد به، اليوم الخميس، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان: " في اليوم السادس من زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، ممثلا للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أجرى السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم 8 فيفري 2024، محادثات مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي".

و"لدى وصوله، وبمدخل مقر هيئة الأركان العامة، استقبل السيد الفريق أول السعيد شنقريحة من طرف الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي، حيث أدت له تشكيلة عسكرية من مختلف القوات التحية الشرفية، ليعقد بعدها لقاء حضره إلى جانب أعضاء الوفد العسكري المرافق للسيد الفريق أول، مسؤولون عسكريون رفيعو المستوى من القوات المسلحة السعودية، تناول فيه الجانبان العلاقات العسكرية الثنائية وسبل تعزيز التعاون والتشاور العسكري بين جيشي البلدين الشقيقين".

بهذه المناسبة---يضيف البيان-- ألقى السيد الفريق أول كلمة أشاد فيها بالاستقبال المميز الذي حظي به والوفد المرافق له من لدن السلطات السعودية، متمنيا أن تكلل الزيارة بنتائج تخدم التقارب الذي يطبع العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وقال في هذا الإطار "يجدر بي في البداية، أن أعرب لكم عن بالغ امتناني بهذا الاستقبال الحار، الذي حظيتموني به والوفد المرافق لي، والذي أتشرف فيه بتبليغكم تحيات كافة أعضاء الجيش الوطني الشعبي، لنظرائهم في القوات المسلحة السعودية، كما نتمنى بأن تسفر هذه الزيارة عن النتائج المرغوبة، خدمة لتعاوننا العسكري الثنائي وتقاربنا الأخوي".

هذا التقارب--يضيف الفريق أول-- "الذي عكسته العديد من الزيارات واللقاءات الرسمية الرفيعة المتبادلة بين جيشينا، حيث كان آخرها لقاؤنا الأخير بريو دي جانيرو بالبرازيل، شهر أفريل 2023، على هامش معرض الدفاع والأمن".

كما عبر السيد الفريق أول بالمناسبة عن تمنياته كل التوفيق والنجاح لمعرض الدفاع العالمي، مؤكدا العزم المشترك لجيشي البلدين لوضع استراتيجية عمل تتوافق والإرادة الصادقة لقيادتي البلدين.

وأكد في هذا الشأن "وإذ أتقدم لسيادتكم بتشكراتنا الخالصة على الدعوة التي شرفتمونا بها لحضور فعاليات الطبعة الثانية للمعرض العالمي للدفاع بالرياض، الذي نتمنى أن تكلل فعالياته بالنجاح والتوفيق، فإنني أؤكد لكم عن عزمنا القوي على بذل كل الجهود الممكنة، من أجل ضبط المحاور الأساسية والمتكاملة المؤدية إلى بلورة استراتيجية عملنا المشترك، وتوضيح كيفيات تحقيق أهدافها، لفائدة ومصلحة جيشينا".

وختم الفريق أول كلمته قائلا " أنني على يقين بأن هذا اللقاء الأخوي الذي يجمعنا اليوم، ستكون له نتائج حميدة على مستقبل علاقاتنا العسكرية الثنائية، بما يتوافق مع الإرادة الطموحة والصادقة لقائدي البلدين".

وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان هدايا رمزية، يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني.