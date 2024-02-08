رئيس المجلس الشعبي الوطني يعزي في استشهاد طاقم مروحية عسكرية في حادث سقوط بالمنيعة

وكتب السيد بوغالي في برقية التعزية : "تلقيت بلوعة وقلب منفطر خبر سقوط طائرة مروحية عسكرية تابعة للقاعدة الجوية لورقلة، أمس الأربعاء بالقرب من مطار المنيعة واستشهاد العقيد عمارة رضا، والمقدم جلال ياسين، والرقيب المتعاقد بلغربي محمد. رحمهم الله".
وأضاف قائلا:"وعلى إثر هذا المصاب الجلل، أتقدم باسمي ونيابة عن كافة نواب المجلس الشعبي الوطني بخالص عبارات التعزية والمواساة إلى أسر الشهداء وإلى قيادة وكل أفراد الجيش الوطني الشعبي، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهمنا وإياهم الصبر والعزاء".