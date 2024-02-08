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رئيس المجلس الشعبي الوطني يعزي في استشهاد طاقم مروحية عسكرية في حادث سقوط بالمنيعة

  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 18:03     الفئـة : الجـزائـر
رئيس المجلس الشعبي الوطني يعزي في استشهاد طاقم مروحية عسكرية في حادث سقوط بالمنيعة

الجزائر - بعث رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، اليوم الخميس، برقية تعازي إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، إثر استشهاد طاقم مروحية عسكرية تابعة للقاعدة الجوية لورقلة، أمس الأربعاء، بالقرب من مطار المنيعة، حسب ما أورده بيان للمجلس.

وكتب السيد بوغالي في برقية التعزية : "تلقيت بلوعة وقلب منفطر خبر سقوط طائرة مروحية عسكرية تابعة للقاعدة الجوية لورقلة، أمس الأربعاء بالقرب من مطار المنيعة واستشهاد العقيد عمارة رضا، والمقدم جلال ياسين، والرقيب المتعاقد بلغربي محمد. رحمهم الله".

وأضاف قائلا:"وعلى إثر هذا المصاب الجلل، أتقدم باسمي ونيابة عن كافة نواب المجلس الشعبي الوطني بخالص عبارات التعزية والمواساة إلى أسر الشهداء وإلى قيادة وكل أفراد الجيش الوطني الشعبي، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهمنا وإياهم الصبر والعزاء".

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رئيس المجلس الشعبي الوطني يعزي في استشهاد طاقم مروحية عسكرية في حادث سقوط بالمنيعة
  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 18:03     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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