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رئيس مجلس الأمة يعزي في استشهاد طاقم مروحية عسكرية في حادث سقوط بالمنيعة

  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 17:53     الفئـة : الجـزائـر
رئيس مجلس الأمة يعزي في استشهاد طاقم مروحية عسكرية في حادث سقوط بالمنيعة

الجزائر - تقدم رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، اليوم الخميس، بتعازيه ومواساته لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، إثر استشهاد طاقم مروحية عسكرية تابعة للقاعدة الجوية لورقلة، ليلة أمس الأربعاء، بنواحي مطار المنيعة، حسب ما أورده بيان للمجلس.

وأوضح المصدر ذاته أن رئيس مجلس الأمة بعث ببرقية تعزية إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، ومن خلاله إلى عوائل شهداء الواجب الوطني العقيد عمارة رضا والمقدم جلال ياسين والرقيب المتعاقد بلغربي محمد، الذين قضوا شهداء، ليلة أمس الأربعاء، إثر سقوط المروحية العسكرية التي كانوا على متنها في إطار تأديتهم لمهمة تدريب ليلية بنواحي مطار المنيعة.

وكتب السيد قوجيل في نص التعزية: "وإذ لا نملك إلا التسليم والرضا بقضاء الله الذي لا راد له، لا يسعني إلا أن أتوجه إليكم أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة، ومن خلالكم إلى أسر شهداء الواجب الوطني، بأصدق عبارات التعازي والتعاطف والمواساة والتعبير عن عميق الحزن وبالغ الأسى لهذه الفاجعة التي هزت الجزائريين وفطرت قلوبهم''.

كما توجه رئيس مجلس الأمة --يضيف المصدر ذاته-- بـ"خالص العزاء وصادق الدعاء إلى كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة، قيادة وضباطا وجنودا، مجددا لهم تحية العرفان والتقدير على تفانيهم في الذود عن حمى الوطن وعن كرامته وسيادته والدفاع عن أمانة الشهداء والوقوف إلى جانب الشعب الذي يحتضنهم في القلب والوجدان".

واختتم رئيس مجلس الأمة تعزيته بالتأكيد على أن "تضحيات أبنائنا في الجيش الوطني الشعبي ستبقى محفورة في ذاكرتنا، وسيؤكد التاريخ استحقاقهم لمكانتهم السامية ويوفيهم الله أجرهم بغير حساب، متضرعا إلى المولى العلي القدير أن يسكن الشهداء جنات النعيم، ويرزق ذويهم جميل الصبر والسلوان وأن يحفظ أفراد جيشنا البطل ويكلل مسيرته بمزيد من المجد والنصر والرفعة".

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رئيس مجلس الأمة يعزي في استشهاد طاقم مروحية عسكرية في حادث سقوط بالمنيعة
  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 17:53     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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