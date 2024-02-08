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منتدى الدول المصدرة للغاز: الأمين العام يعرب لرئيس الجمهورية عن امتنانه لاحتضان الجزائر القمة السابعة

  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 17:32     الفئـة : الجـزائـر
منتدى الدول المصدرة للغاز: الأمين العام يعرب لرئيس الجمهورية عن امتنانه لاحتضان الجزائر القمة السابعة

الجزائر -أعرب الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، السيد محمد حمال، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، بإسم المنتدى، عن امتنانه وتقديره للجزائر، لاستضافتها القمة السابعة لرؤساء الدول والحكومات للمنتدى، مشيدا بتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لإنجاح هذه القمة.

وفي تصريح له عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، أعرب السيد حمال عن "عظيم" شرفه بهذا اللقاء، مشيرا الى انه عبر لرئيس الجمهورية، بإسم المنتدى، "عن شكرنا وامتنانا و تقديرنا للجزائر لاستضافتها القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات المنتدى".

كما أوضح الأمين العام للمنتدى أنه قدم لرئيس الجمهورية عرضا عن زيارته للجزائر وعن تحضيرات القمة التي هي "متقدمة جدا".

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وأضاف السيد حمال أنه قدم كذلك لرئيس الجمهورية عرضا عن نشاطات المنتدى وكذلك عن معهد بحوث الغاز، الذي مقره بالجزائر، مجددا شكره لرئيس الجمهورية على استضافة الجزائر لهذا المعهد.

كما تم التطرق، خلال اللقاء، يقول السيد حمال، الى "أحوال السوق الطاقوي وسوق الغاز الطبيعي بالخصوص، وكذلك الدور المهم للغاز الطبيعي في التنمية المستدامة وأمن الطاقة وكذا الانتقال الطاقوي".

وعليه، يضيف الأمين العام لهذا المنتدى "تفضل رئيس الجمهورية بنصائح وتوجيهات لإنجاح القمة وكذا نصائح لتدعيم المنتدى ونجاحه لفائدة كل البلدان".

 

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منتدى الدول المصدرة للغاز: الأمين العام يعرب لرئيس الجمهورية عن امتنانه لاحتضان الجزائر القمة السابعة
  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 17:32     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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