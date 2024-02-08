المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفية صوفيا شوبان

وجاء في نص التعزية: "بقلوب مفجوعة، راضية بقضاء الله وقدره، تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله، الصحفية خديجة بن شوبان، المعروفة بصوفيا شوبان، عميدة الصحافيين بالتلفزيون الجزائري، التي ظلت مثابرة، وتؤدي رسالتها النبيلة رغم بلوغها العقد الثامن من العمر".
وعلى إثر هذا المصاب، تتقدم المديرية العامة للاتصال إلى عائلة الفقيدة وإلى الأسرة الإعلامية كافة، بأصدق التعازي وعميق المواساة، مع التضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون".