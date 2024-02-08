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رئيس الجمهورية يستقبل نائب المستشار ووزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني

  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 15:18     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يستقبل نائب المستشار ووزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، نائب المستشار ووزير الاقتصاد وحماية المناخ لجمهورية ألمانيا الاتحادية، السيد روبرت هابيك، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وحضر اللقاء كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد بوعلام بوعلام، وزير الطاقة و المناجم، السيد محمد عرقاب ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، السيد على عون.

آخر تعديل على الخميس, 08 فيفري 2024 15:22
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رئيس الجمهورية يستقبل نائب المستشار ووزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني
  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 15:18     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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