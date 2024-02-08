وحضر اللقاء كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد بوعلام بوعلام، وزير الطاقة و المناجم، السيد محمد عرقاب ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، السيد على عون.
رئيس الجمهورية يستقبل نائب المستشار ووزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني
أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 15:18 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، نائب المستشار ووزير الاقتصاد وحماية المناخ لجمهورية ألمانيا الاتحادية، السيد روبرت هابيك، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
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