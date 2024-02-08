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السيد عطاف يستقبل نظيره الصحراوي

  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 14:57     الفئـة : الجـزائـر
السيد عطاف يستقبل نظيره الصحراوي

الجزائر - استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، نظيره من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد سيداتي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و استعرض الجانبان -حسب البيان- "آخر التطورات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية على الصعيد الدبلوماسي"، كما جددا دعمهما للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، "نظير جهودهما الرامية إلى إحياء العملية السياسية لتسوية النزاع بالصحراء الغربية على أساس ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للتقادم في تقرير المصير، وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الأمميين ذات الصلة".

و انتهز الوزيران هاته الفرصة للتشاور حول أهم المسائل المدرجة ضمن جدول أعمال قمة الاتحاد الافريقي المقبلة والاجتماع الوزاري التحضيري لهذا الاستحقاق، يضيف ذات المصدر.

آخر تعديل على الخميس, 08 فيفري 2024 16:02
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السيد عطاف يستقبل نظيره الصحراوي
  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 14:57     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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