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السيد عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المكلفة بشؤون الساحل

  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 14:43     الفئـة : الجـزائـر
السيد عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المكلفة بشؤون الساحل

الجزائر- تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المكلفة بشؤون الساحل، إيمانويلا كلوديا ديل ري، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وتبادل الطرفان -حسب البيان- الرؤى حول "التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة الساحل الصحراوي وجهود الجزائر الرامية إلى ترقية الحلول السلمية لتسوية الأزمات والنزاعات، بهدف تعزيز السلم والاستقرار بالفضاء الساحلي الصحراوي".

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السيد عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المكلفة بشؤون الساحل
  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 14:43     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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