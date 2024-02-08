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سقوط حوامة عسكرية بالمنيعة واستشهاد طاقمها

  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 13:38     الفئـة : الجـزائـر
سقوط حوامة عسكرية بالمنيعة واستشهاد طاقمها

الجزائر - أعلنت وزارة الدفاع الوطني, اليوم الخميس, في بيان لها عن سقوط حوامة عسكرية قتالية, تابعة لقيادة القوات الجوية, ليلة الاربعاء الى الخميس بضواحي مطار المنيعة (الناحية العسكرية الرابعة), مما أسفر عن استشهاد طاقمها المتكون من ثلاثة أفراد.

و أوضح المصدر أنه :"أثناء القيام بطلعة تدريبية ليلية مبرمجة, سقطت ليلة أمس 7 فيفري 2024,  في حدود الساعة 21:00, حوامة عسكرية قتالية من نوع (MI-171) تابعة لقيادة القوات الجوية,  بضواحي مطار المنيعة بالناحية العسكرية الرابعة, مما أسفر عن استشهاد طاقمها المتكون من ثلاثة (03) أفراد".

و تابع البيان أن "السيد الفريق أول وأمام هذا المصاب الجلل يتقدم باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي, بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلات الشهداء: العقيد عمارة رضا، المقدم جلال ياسين والرقيب المتعاقد بلغربي محمد, سائلا الله العلي القدير أن يتغمد أرواحهم الطاهرة برحمته الواسعة وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان".

و"على إثر هذا الحادث الأليم --يضيف نفس المصدر-- أمر السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث, )إنا لله وإنا إليه راجعون(".

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سقوط حوامة عسكرية بالمنيعة واستشهاد طاقمها
  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 13:38     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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