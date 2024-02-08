وفاة الرئيس الناميبي: قوجيل يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة ناميبيا

وكتب السيد قوجيل في سجل التعازي: "فجعنا بنبأ وفاة صديق الجزائر, فخامة السيد هاغ غينغوب, رئيس جمهورية ناميبيا الشقيقة, يوم الرابع من شهر فبراير الجاري, على إثر مرض عضال, وأمام هذا المصاب الجلل, لا يسعني إلا أن أتوجه إليكم باسم رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والشعب الجزائري وأصالة عن نفسي, بأخلص عبارات التعازي والمواساة والتضامن''.
واستطرد السيد قوجيل: "كما نشاطر عائلة الراحل وكافة الشعب الناميبي حزنهم آملين أن يجدوا في هذا العزاء الأخوي الصادق ما يقوي صبرهم ويزيدهم قوة لتجاوز هذا الظرف العصيب'', لافتا إلى أنه "برحيل الفقيد, خسرت جمهورية ناميبيا والقارة الإفريقية قاطبة رمزا من رموز النضال والكفاح ضد الهيمنة الاستعمارية ونظام الميز العنصري, ورجل دولة كرس حياته في خدمة بلاده بتفان وإخلاص لتحقيق تطلعات شعبه في التنمية والعيش الكريم".
وأضاف رئيس مجلس الأمة: "ونحن نودع فقيدنا اليوم, فإن ذكراه ستبقى راسخة في أذهان كل أحرار العالم لتنير دربهم في مواصلة الكفاح والنضال في سبيل الدفاع عن القضايا العادلة في القارة وفي العالم".
وخلص بالتأكيد: "وإذ نجدد لكم أحر التعازي وأخلص عبارات التعاطف والمواساة, فإننا نتمنى لبلدكم الشقيق دوام التقدم والازدهار".