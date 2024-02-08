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وفاة الرئيس الناميبي: قوجيل يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة ناميبيا

  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 13:07     الفئـة : الجـزائـر
وفاة الرئيس الناميبي: قوجيل يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة ناميبيا

الجزائر- وقع اليوم الخميس, رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بمقر سفارة ناميبيا بالجزائر العاصمة, على سجل التعازي, إثر وفاة الرئيس الناميبي هاغ غينغوب.

وكتب السيد قوجيل في سجل التعازي: "فجعنا بنبأ وفاة صديق الجزائر, فخامة السيد هاغ غينغوب, رئيس جمهورية ناميبيا الشقيقة, يوم الرابع من شهر فبراير الجاري, على إثر مرض عضال, وأمام هذا المصاب الجلل, لا يسعني إلا أن أتوجه إليكم باسم رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون,  والشعب الجزائري وأصالة عن نفسي, بأخلص عبارات التعازي والمواساة والتضامن''.

واستطرد السيد قوجيل: "كما نشاطر عائلة الراحل وكافة الشعب الناميبي حزنهم آملين أن يجدوا في هذا العزاء الأخوي الصادق ما يقوي صبرهم ويزيدهم قوة لتجاوز هذا الظرف العصيب'', لافتا إلى أنه "برحيل الفقيد, خسرت جمهورية ناميبيا والقارة الإفريقية قاطبة رمزا من رموز النضال والكفاح ضد الهيمنة الاستعمارية ونظام الميز العنصري, ورجل دولة كرس حياته في خدمة بلاده بتفان وإخلاص لتحقيق تطلعات شعبه في التنمية والعيش الكريم".

وأضاف رئيس مجلس الأمة: "ونحن نودع فقيدنا اليوم, فإن ذكراه ستبقى راسخة في أذهان كل أحرار العالم لتنير دربهم في مواصلة الكفاح والنضال في سبيل الدفاع عن القضايا العادلة في القارة وفي العالم".

وخلص بالتأكيد: "وإذ نجدد لكم أحر التعازي وأخلص عبارات التعاطف والمواساة, فإننا نتمنى لبلدكم الشقيق دوام التقدم والازدهار".

آخر تعديل على الخميس, 08 فيفري 2024 13:30
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وفاة الرئيس الناميبي: قوجيل يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة ناميبيا
  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 13:07     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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