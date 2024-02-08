فلسطين: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 27 ألفا و840 شهيدا -

تعليم عالي: نحو إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للخدمات الجامعية -

سقوط حوامة عسكرية بالمنيعة واستشهاد طاقمها -

قانون المالية لسنة 2024 جاء بعدة تسهيلات لقطاع الصيد البحري و تربية المائيات -

وفاة الرئيس الناميبي: قوجيل يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة ناميبيا -

غلام الله يشارك بسراييفو في أشغال مؤتمر دولي حول موضوع الزعماء الدينيين من أجل التعايش والسلام -

رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد طاقم مروحية عسكرية في حادث سقوط بالمنيعة -

عرقاب يبحث مع وزير الاقتصاد الألماني سبل تعزيز التعاون الطاقوي -

مسؤول روسي يجدد دعم بلاده لعملية السلام الأممية في الصحراء الغربية -

وهران: إفتتاح الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات -

كرة القدم (الجزائر): الإتحادية الجزائرية (فاف) توقع عقد تعاون وشراكة مع نظيرتها النرويجية -

الأمم المتحدة: النازحون في رفح محرومون من الإحتياجات الأساسية -

العدوان على غزة: إستشهاد العشرات من الفلسطينيين في قصف صهيوني مكثف -

إتصالات الجزائر: إطلاق Dr.Web Antivirus برنامج حل أمن المعلومات المضاد للفيروسات -

كأس إفريقيا للأمم: كوت ديفوار تفوز على الكونغو الديمقراطية 1-0 وتضرب موعدا مع نيجيريا في النهائي -

كأس إفريقيا للأمم: نيجيريا تتأهل للمقابلة النهائية على حساب جنوب إفريقيا -

عون يشدد بالجلفة على ضرورة تجسيد المشاريع ذات البعد الإستراتيجي في الأجال المحددة -

سونلغاز: عجال يدعو الشركات الكورية الجنوبية إلى المشاركة في تنفيذ مشاريع المجمع -

سوناطراك: الرئيس المدير العام يتفقد سير العمل بالوحدات الإنتاجية بالمنطقة الصناعية لسكيكدة -