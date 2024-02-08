Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد طاقم مروحية عسكرية في حادث سقوط بالمنيعة

  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 12:30     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد طاقم مروحية عسكرية في حادث سقوط بالمنيعة

الجزائر - تقدم رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الخميس, بتعازيه الخالصة إثر استشهاد طاقم مروحية عسكرية تابعة للقاعدة الجوية لورقلة, ليلة أمس الأربعاء, بالقرب من مطار المنيعة, حسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "على إثر حادث سقوط مروحية عسكرية, تابعة للقاعدة الجوية لورقلة, ليلة أمس الأربعاء, بالقرب من مطار المنيعة, وأسفر عن استشهاد العقيد عمارة رضا والمقدم جلال ياسين والرقيب المتعاقد بلغربي محمد, يتقدم السيد عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني, بأسمى عبارات التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء, وإلى كل أفراد الجيش الوطني الشعبي, راجيا من العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته".

آخر تعديل على الخميس, 08 فيفري 2024 12:57
كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد طاقم مروحية عسكرية في حادث سقوط بالمنيعة
  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 12:30     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.08

المغرب : إضراب وطني يشل قطاع الاقتصاد والمالية 

24.02.08

فلسطين: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 27 ألفا و840 شهيدا

24.02.08

تعليم عالي: نحو إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للخدمات الجامعية

24.02.08

سقوط حوامة عسكرية بالمنيعة واستشهاد طاقمها

24.02.08

قانون المالية لسنة 2024 جاء بعدة تسهيلات لقطاع الصيد البحري و تربية المائيات

24.02.08

وفاة الرئيس الناميبي: قوجيل يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة ناميبيا

الأكثــر قـراءة

24.02.05

مكتب المجلس الشعبي الوطني يضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية المقبلة

24.02.05

مقرمان يستقبل سفير إيطاليا بالجزائر

24.02.06

الذكرى ال70 لإندلاع الثورة التحريرية: تسطير برنامج إحتفالي متنوع و ثري

24.02.05

الجزائر تعمل من موقعها بمجلس الامن على إعلاء صوت افريقيا

24.02.06

الفريق أول شنقريحة يزور مركز عمليات القوات الجوية السعودية

24.02.06

صدور المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من مرض السرطان