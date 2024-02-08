وجاء في البيان: "على إثر حادث سقوط مروحية عسكرية, تابعة للقاعدة الجوية لورقلة, ليلة أمس الأربعاء, بالقرب من مطار المنيعة, وأسفر عن استشهاد العقيد عمارة رضا والمقدم جلال ياسين والرقيب المتعاقد بلغربي محمد, يتقدم السيد عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني, بأسمى عبارات التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء, وإلى كل أفراد الجيش الوطني الشعبي, راجيا من العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته".
رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد طاقم مروحية عسكرية في حادث سقوط بالمنيعة
أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 12:30 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - تقدم رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الخميس, بتعازيه الخالصة إثر استشهاد طاقم مروحية عسكرية تابعة للقاعدة الجوية لورقلة, ليلة أمس الأربعاء, بالقرب من مطار المنيعة, حسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.
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