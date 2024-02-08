الجزائر - أكد أستاذ العلوم السياسية و العلاقات الدولية، المختص في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، حسني عبيدي، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن العالم يتجه نحو نظام عالمي جديد، مشيرا إلى أن بلدان الجنوب مطالبة بالحفاظ على أمن و إستقرار حدودها من أجل تجاوز هذه المرحلة.

و أوضح السيد عبيدي, خلال محاضرة نشطها بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية, حول موضوع "نحو نظام دولي جديد : أي دور لعالم الجنوب؟", ان التطورات التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة, سيما انسحاب القوات الامريكية من افغانستان و ازمة أوكرانيا و العدوان على غزة, هي "مؤشرات كبرى" تعلن عن "تحول نحو مرحلة جديدة".

كما أشار الى أن "الولايات المتحدة على قناعة بان نظام القطب الواحد شارف على الانتهاء", مستشهدا بتصريحات رئيس الدبلوماسية الامريكية, انطوني بلينكن, الذي اكد "ربما نحن نشهد اللحظات الاخيرة من النظام العالمي", او أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي, جو بايدن, الذي أقر بأن "البشرية بحاجة الى نظام عالمي جديد", مفسحا المجال -حسب قوله- الى ظهور قوى جديدة مثل الصين و روسيا.

و تابع ذات المحاضر, الذي هو كذلك مدير مركز الدراسات و البحث حول العالم العربي و المتوسطي, قائلا أنه اذا استطاعت بلدان الجنوب الحفاظ على استقرارها خلال هذه المرحلة, فان ذلك سيشكل "نجاحا كبيرا", مشددا على ان هذه المرحلة الانتقالية غالبا ما تكون "الأصعب تجسيدا".