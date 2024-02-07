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الفريق أول شنقريحة يواصل زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 فيفري 2024 18:30     الفئـة : الجـزائـر
الفريق أول شنقريحة يواصل زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية

الجزائر - يواصل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، ممثلا لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، حيث قام بزيارة شركتين سعوديتين ، حسب ما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان:"ممثلا لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني في الزيارة الرسمية التي تقوده إلى المملكة العربية السعودية، زار اليوم الأربعاء 7 فيفري 2024 السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي شركتين سعوديتين".

وتابع البيان أن البداية كانت، "بشركة الالكترونيات المتقدمة SAMI أين طاف السيد الفريق أول بمختلف ورشاتها وتلقى شروحات حول مختلف منتجاتها والمتعلقة أساسا بمجال أنظمة الاتصالات والطاقة والمعلومات والأمن السيبراني".

 إثر ذلك، يضيف نفس المصدر، تابع السيد الفريق أول، "عرضا شاملا حول هذه الشركة ومخططات تطويرها، ليتم في الأخير تبادل هدايا رمزية".

أما المحطة الثانية كانت ب"شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات، أين تابع السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عرضا مفصلا حول هذه الشركة ومختلف مهامها على غرار صيانة محركات طائرات النقل والمطاردة والحوامات، ليأخذ بعدها السيد الفريق أول، صورة تذكارية مع مسؤولي الشركة ويتبادل الطرفان في الختام هدايا رمزية"، يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني.

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الفريق أول شنقريحة يواصل زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 فيفري 2024 18:30     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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